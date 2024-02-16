مراسم قرعة «طائرة ند الشبا» الثلاثاء

اعتمدت اللجنة المنظمة لـ ((دورة ند الشبا الرياضية)) الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة، حيث تتنافس 8 فرق في البطولة كان أربعة منها قد تأهل مباشرة من العام الماضي بعد فوزها بالمراكز الأربعة الأولى، وتم اختيار الفرق الأربعة الأخرى عن طريق القرعة من بين الفرق الجديدة المتقدمة للمشاركة في نسخة هذا العام، والفرق هي: الإمبراطور، زعبيل، الجوارح، فهود زعبيل، بن ثاني، العميد، سبايدر تيم، والملك.

وسيتم إجراء مراسم قرعة المنافسات الساعة 11:00 صباح الثلاثاء في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور مدراء وممثلي الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة الفنية واللجنة والمنظمة، ويبدأ تسجيل اللاعبين للمشاركة في البطولة من يوم الاثنين 19 فبراير حتى يوم الاثنين 18 مارس 2024، ويسمح بتسجيل 16 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

وسيتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتواصل اللجنة المنظمة استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من الدورة التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وانضمت رياضة ((شد الحبل)) اللعبة الشعبية الشهيرة إلى برنامج منافسات الدورة لأول مرة، وحرصت اللجنة المنظمة على إضافة رياضة شد الحبل لكونها نموذجاً للعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وللإثارة التي تضيفها، خصوصاً كونها رياضة منتشرة في الكثير من الدول وفي مختلف القارات، ويمارسها الأفراد من جميع الجاليات في الدولة، وتعتبر من الفعاليات المحببة التي تضيف روحاً من المنافسة بين المشاركين والحماس لدى الجمهور.

دعوة

ودعت اللجنة المنظمة منتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في بطولة شد الحبل، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في البطولة حتى يوم 7 مارس المقبل، وتتضمن البطولة المنافسة في فئتين هما فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط على أن يتكون الفريق من 12 لاعباً مكوناً من 8 أساسيين و4 احتياط، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المكون من المدرب والإداري والمرشد الذي لا يدخل ضمن الوزن والشد ويحق لكل فريق تغيير 2 لاعبين بعد نهاية كل شوط، على ألا يقل عدد اللاعبين المشاركين عن 6 أفراد.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولى دوري المجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز وتأهيل الفرق للدور الثاني، والمرحلة الثانية التي تقام بنظام خروج المهزوم، وتتكون كل مباراة من 3 أشواط. ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، حيث يتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ومن مختلف المستويات البدنية في كل البطولات التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين، خصوصاً مع عودة بطولة تحدي الموانع الشيقة التي ينتظرها الجميع لتحدي قدراتهم البدنية، ومع إضافة بطولة شد الحبل الرياضة التراثية والشعبية التي يقبل عليها الكبار والصغار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز