مواجهتان في ختام الجولة السادسة لدوري اليد

تستكمل اليوم الجولة السادسة، ضمن الدور التمهيدي بدوري رجال اليد بمواجهتين يستقبل في الأولى فريق العين الثالث برصيد 10 نقاط نظيره فريق النصر السابع برصيد 7 نقاط، والمباراة الثانية يحل فيها فريق الشارقة الخامس برصيد 9 نقاط ضيفاً على فريق الوصل السادس برصيد 8 نقاط.

وينشد فريق الزعيم العيناوي مواصلة مسيرته الناجحة بالبطولة بهذا الموسم التي وضعته في المركز الثالث حالياً، وبطموح الفوز على ضيفه فريق النصر ليتقدم للمنافسة على الصدارة التي يعتليها فريق الجزيرة برصيد 13 نقطة، بينما يأمل العميد النصراوي العودة من دار الزين بالفوز.

بدوره يسعى فريق الشارقة إلى مواصلة مسيرته بسعيه للفوز على مستضيفه الوصل، وبدوره ينشد فريق الوصل تحسين موقعه والتقدم للمنافسة على مراكز المقدمة.

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