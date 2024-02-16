«الكارت» الأزرق.. جدل قبل الإشهار الرسمي

رغم أن ((الكارت)) الأزرق المزمع استخدامه في مباريات كرة القدم، لم يُقر بعد من قبل الجهة المعنية بقوانين الساحرة المستديرة في العالم، إلا أنه أثار جدلاً عالمياً واسعاً قبل إشهاره رسمياً في البطولات خلال الفترة المقبلة.

و((الكارت)) الأزرق هو بطاقة زرقاء يرفعها حكم المباراة، بوجه اللاعب الذي يرتكب نوعاً محدداً من الأخطاء، والتي تتمثل في إهانة منافس، أو شتم الحكم، أو ارتكاب أخطاء تكتيكية بقصد إيقاف لاعب منافس منطلق بالكرة باتجاه المرمى دون أن يكون ذلك الخطأ مستهدفاً في الأساس الكرة نفسها، مثل مسك قميص اللاعب المنافس لمنعه من مواصلة انطلاقته نحو المرمى.

10 دقائق

ويترتب على رفع ((الكارت)) الأزرق من قبل حكم المباراة، إخراج اللاعب المعني من الملعب لمدة 10 دقائق من زمن المباراة، وهي عقوبة أقل من مستوى عقوبة نيل ((الكارت)) الأحمر، وأقل من حجم عقوبة الحصول على ((الكارت)) الأصفر في مباريات كرة القدم.

وحتى موعد الإشهار الرسمي لـ ((الكارت)) الأزرق المتوقع له في الموسم المقبل أو الذي يليه، من قبل مجلس اتحاد كرة القدم ((ايفاب))، الجهة المعنية عن منظومة قوانين اللعبة في العالم، استحداثاً وتعديلاً، فإن المؤشرات تذهب إلى أن تطبيق ((الفكرة)) كتجربة أولية سيكون في بطولات الكؤوس، قبل تطبيقها في مباريات البطولات الكبرى.

وصف كلوب

ومع سيل الانتقادات اللاذعة قبل إشهار ((الكارت)) الأزرق، خصوصاً من جانب الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، والذي وصف الفكرة بـ ((الفاشلة))، إلا أن الفكرة من الأساس ليست جديدة سوى على مباريات كرة القدم، كونها مطبقة في مباريات ألعاب أخرى، منها كرة اليد، وهوكي الجليد، وتحت مسمى ((الطرد)) المؤقت.

ليست عملية

صلاح أمين الحكم الدولي الإماراتي، وصف فكرة ((الكارت)) الأزرق، بأنها ليست عملية، مشدداً على أنها في المجمل، ضارة في كرة القدم، ولا تصب في مصلحة تطوير منظومة قوانين اللعبة، معللاً ذلك بقوله: شخصياً لست مع فكرة إشهار ((الكارت)) الأزرق، الذي يعمل ((ايفاب)) على استخدامه في مباريات كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، لا أدري كيف سيكون حال المدربين واللاعبين والجماهير، عندما يتم تطبيق ((الكارت)) الأزرق في المباريات، أعتقد أنه سيرفع مؤشرات الضغوطات على جميع أطراف اللعبة، وبالتالي التأثير سلبياً على مجريات المباريات، ومستوى جماليات كرة القدم.

حالات الاعتراض

وأضاف صلاح أمين قائلاً: إيقاف لاعب ما لمدة 10 دقائق، مدة طويلة على المدربين، وتتطلب تغييراً تكتيكياً من المدربين، وتزداد الصعوبة عندما يتم طرد لاعب ثانٍ قبل عودة اللاعب المطرود الأول، وهنا يصبح الضرر كبيراً على الفريق، وعلى كرة القدم عموماً، مع عدم معرفة كيفية التعامل مع الحالة عند طرد حارس المرمى، أو إداري الفريق أو حتى مدربه، وأعتقد أن طرد حارس المرمى أو المدرب، سيضع أي فريق في العالم تحت مستوى عال جداً من الضغوطات، وحتى الهزيمة أمام المنافس، ربما يكون ((الكارت الأزرق)) مجدياً لو تم إشهاره للحد من حالات الاعتراض المبالغ فيها من قبل اللاعبين أو المدربين أو الإداريين، على قرارات حكم المباراة، وليس على أساس ارتكاب اللاعب خطأً تكتيكياً خاضعاً في الأساس لتقييم حكم المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز