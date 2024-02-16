في «الهواة».. جولة الأمطار تتحدث بلغة الانتصار

حفلت مباريات الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى بإثارة متناهية، ولم تشهد المباريات الثماني التي أقيمت وسط أجواء ماطرة وهطولات غزيرة متواصلة نتيجة التعادل بعد نهاية كل المواجهات بالفوز، وتمكن العروبة المتصدر 49 نقطة ودبا الحصن الوصيف 38 نقطة من استعادة النغمة بعد التعادل الأخير لكل فريق خلال الجولة 19 ليفوز العروبة على مصفوت 3 - 1، والحصن على غلف اف سي 4 - 0، في وقت فشل فيه الظفرة ((33 نقطة)) في امتحان العربي ليخسر على أرضية ملعبه 1 - 2 ويفرط الفريق في النقاط الثلاث كاملة، لكنه ظل متمسكاً بمركزه الثالث لكن بفارق 5 نقاط عن الحصن الوصيف و17 نقطة عن العروبة المتصدر، فيما رفعت نتيجة الفوز رصيد العربي إلى 32 نقطة في المركز الرابع ليدخل ممثل أم القيوين المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وحقق يونايتد ودبا الفجيرة الفوز خلال هذه الجولة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 30 نقطة في المركزين الخامس والسادس، وتمكن النواخذة من تحقيق الفوز على سيتي بهدفين دون رد، لتزداد وضعية سيتي حرجاً برصيد 10 نقاط شأنه شأن الرمس صاحب المركز الأخير بست نقاط والخاسر على أرضية ملعبه أمام يونايتد 0 - 2، وعلى الرغم من هزيمته أمام التعاون بهدفين دون رد إلا أن الفجيرة ظل محافظاً على مركزه السابع إلى جانب مسافي ولكل فريق 30 نقطة، فيما صعد التعاون إلى المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وهو الرصيد نفسه للجزيرة الحمراء الفائز على الحمرية والذي يحتل المركز العاشر يليه الذيد برصيد 25 نقطة، ومن ثم تأتي فرق الحمرية وغلف اف سي برصيد 20 نقطة، ومن خلفهم غلف يونايتد الرابع عشر بـ 19 نقطة ومصفوت الخامس عشر 16 نقطة وفي المركزين الأخيرين سيتي 10 نقاط والرمس بست نقاط، ولا بد من صحوة في قادم الجولات لأصحاب المراكز الأخيرة لتجنب الهبوط نحو دوري الدرجة الثانية.

أهداف وبطاقات

ولم تخل المباريات الثماني من الأهداف والتي وصلت إلى 24 هدفاً في وقت وصلت فيه البطاقات الملونة إلى 39 بطاقة منها 6 حمراء، واعتلى اللاعب لويس توريس لاعب يونايتد صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً، يليه الحساني تامبورا لاعب العروبة وبينك أفوب ((الظفرة)) ولكل منهما 12 هدفاً ثم ميدرويس ((التعاون)) وجاسما دبا الفجيرة برصيد 11 هدفاً.

تم تأجيل مواجهات الأسبوع 21 لإفساح المجال للأندية المشاركة في دور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حيث كان مقرراً أن تنطلق اليوم، وستنطلق مواجهات الجولة 22 يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات تجمع الجزيرة الحمراء ودبا الحصن، الحمرية والعربي، غلف يونايتد ضد الفجيرة، ويوم الجمعة المقبل يلاقي العروبة ضيفه الرمس، الظفرة يستقبل مسافي، يونايتد والذيد، التعاون ودبا الفجيرة، غلف اف سي ومصفوت.

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