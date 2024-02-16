مطر وخصيف ومبخوت الأكثر وفاءً لأنديتهم

يتصدر الثلاثي إسماعيل مطر قائد الوحدة، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وزميله علي مبخوت، قائمة الأكثر وفاءً بالبقاء لأطول عدد من المواسم مع نادٍ إماراتي واحد لفترة متواصلة، مع الوصول إلى الموسم الجاري 2023 - 2024، والذي أعلن مطر أنه ربما يكون الأخير في مسيرته.

إسماعيل مطر

يتفوق مطر (40 عاماً)، على حارس المرمى الروسي الدولي إيجور أكينفيف، الذي دافع عن مرمى سسكا موسكو 21 موسماً، إذ ظهر مطر للمرة الأولى مع الفريق الأول للوحدة موسم 2001 - 2002، وشارك حينها في 7 مباريات، وسجل هدفاً واحداً في الدوري، ووصل حالياً مع ((العنابي)) إلى 405 مباريات و100 هدف في الدوري.

علي خصيف

يدافع علي خصيف (36 عاماً)، عن مرمى ناديه الجزيرة طوال 19 موسماً، وتحديداً منذ عام 2005، عندما انتقل إليه قادماً من الفجيرة بعد أن دافع عن مرماه 10 مباريات في موسم 2004 - 2005، وشارك مع ((فخر أبوظبي)) 324 مباراة في الدوري، منها 319 مباراة في دوري المحترفين، وتلقى خلالها 10 إنذارات، و4 بطاقات حمراء، كما شارك في 74 مباراة دولية مع المنتخبين الأولمبي والأول منذ عام 2009.

علي مبخوت

ظهر علي مبخوت (33 عاماً)، لأول مرة في صفوف الفريق الأول للكرة بنادي الجزيرة في عام 2009، ليكون ثالث اللاعبين وفاءً لنادٍ واحد داخل الدولة، بالبقاء مع ((فخر أبوظبي)) لمدة 16 موسماً. وينفرد مبخوت، بكونه اللاعب الوحيد الذي بدأ مشواره مع ناديه مع بداية تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، وشارك مع الجزيرة في 289 مباراة في دوري المحترفين، وسجل 216 هدفاً، ونجح في الوصول إلى لقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، كما نال لقب الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني الأول، بعدما سجل 85 هدفاً في 114 مباراة مع ((الأبيض)) منذ عام 2009.

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