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الشامسي بين البقاء والرحيل عن «العنابي»

2/16/2024 7:18:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح مستقبل محمد الشامسي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع العنابي على المحك في ظل تأزم العلاقة بين اللاعب والنادي، بعدما استُبعد من المشاركة مع الفريق الأول منذ ما يقارب الشهرين عقب مباراة خورفكان والوحدة في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت ديسمبر من العام الماضي.

وتفيد المتابعات أن الحارس محمد الشامسي بات خارج حسابات الوحدة على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي ما لم يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي يوم 23 فبراير الجاري.

وأكد مصدر أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن الوحدة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي نهائي حول استمراره أو رحيله عن الفريق، إذ ستكشف الأيام القليلة القادمة عن مصير اللاعب مع العنابي، وأنه في حالة عدم احتواء الأزمة القائمة قد يبرز احتمال بعرض الحارس للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية، ونهاية مشواره مع النادي، حيث من المنتظر أن تتضح الصورة قبل غلق باب القيد الشتوي.

قرارات انضباطية

وقال المصدر إن استبعاد الحارس من الفريق الأول جاء بناء على قرارات انضباطية من جانب إدارة النادي، وتم توقيع عقوبات مالية عليه بالخصم من راتبه، مشيراً إلى أن الشامسي تم تحويله منذ فترة للتدريب مع فريق الرديف، ولكنه غاب عن المشاركة مع فريق الرديف في مباراته الأخيرة أمام الشارقة التي انتهت لمصلحة الأخيرة 1 - 0 في دوري تحت 21 سنة.

وكانت إدارة الوحدة قررت إنهاء إعارة الحارس زايد الحمادي من نادي البطائح وعودته إلى العنابي خلال الانتقالات الحالية رغم أن الإعارة كانت حتى نهاية الموسم، بعد موسم ونصف قضاها مع البطائح، وهو ما قد يعزز من احتمالات خروج محمد الشامسي من قلعة الوحدة. وغاب الشامسي عن العنابي منذ بداية فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولم يشارك بعد تحويله إلى فريق الرديف مع الوحدة في البطولة الودية التي نظمها النادي وشهدت مشاركة الحارس هزاع عمار، وامتدت إلى مباراة الشارقة في الجولة 13 من الدوري.

تدريبات

من جهة أخرى، يختتم الوحدة تدريباته اليوم تحضيراً للقمة المرتقبة في مواجهة العين غداً باستاد هزاع بن زايد في دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الدولة، وهي البطولة التي يعول عليها جمهور الوحدة عقب الابتعاد فعلياً عن سباق المنافسة على لقب الدوري، في ظل حالة الغضب الجماهيري من نتائج الفريق عقب التعادل الأخير مع الشارقة، وظهور الفريق بشكل مخيب على مستوى الأداء والنتيجة.

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