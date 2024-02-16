متى يجلسون معاً

تفاعل الكثيرون مع مقالي قبل يومين بشأن استمرار الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين المقيمين والأجانب، ويشعر هذا التفاعل والتجاوب الكاتب بالسعادة، لأن القضية تمسنا جميعاً، فمن هذا المنطلق نرى ضرورة أن نقيّم فترات العمل فنياً وإدارياً، ولا نترك الأمور للعاطفة، ولا نرفع شعار ((مال عمك ما يهمك))، وتلك قضية خطيرة إذا لم نتداركها، فما يحدث في ملاعبنا ((أوفر)) زيادة عن اللزوم!

تلقيت رسالة من العميد ((م)) حسن إبراهيم النعيمي رئيس نادي الإمارات الأسبق والشخصية الرياضية الواعية التي تتجاوب مع كل أطروحات الساحة، فالرجل إيجابي دائماً، قال فيها: ((أرى أن موضوع التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمقيمين في هذه الفترة أمر طبيعي لأنها فترة الانتقالات الشتوية، وطالما أن نظام المقيمين قائم فستستمر الأندية في تعاقداتها معهم، والموضوع مرتبط بالنظام، فعندما تجلس الأندية واتحاد الكرة والمجالس الرياضية على طاولة واحدة وتسبقهم إلى تلك الطاولة مصلحة كرة الإمارات وسمعة الدولة ومكانتها بين الأمم، وتبدأ المناقشات بالنقد الذاتي وتحمل مسؤولية الأخطاء التي شارك في ارتكابها كل المعنيين بكرة القدم في الإمارات بحجج واهية نتيجة الجري خلف أوهام التطوير والتحديث من دون وعي حتى وصلنا إلى هذه المحصلة الحالية التي بتلك الممارسات، وعندما يتفق الجميع على إصلاح مسار كرة القدم الإماراتية ويتخذون القرارات التصحيحية بدءاً بإلغاء نظام المقيمين وغير ذلك من القرارات التي تصب في مصلحة كرة الإمارات والمنتخب الوطني وسمعته، ساعتها تبدأ المسيرة في الاتجاه الصحيح وتبدأ كرة الإمارات في جني نتائج تلك الوقفة المسؤولة والشجاعة)).

واختتم العميد ((م)) حسن إبراهيم النعيمي ((نكرر شكرنا للجميع على حرصهم على كرة الإمارات، راجياً أن يتفاعل الجميع ويتفهم وضعية الكرة الإماراتية حالياً، ويتحرك بجدية لإصلاح الأوضاع، ونسأل الله أن تجتمع الجهات الرياضية المعنية تحت سقف واحد وعلى طاولة واحدة، فلدينا العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى التدخل السريع)).

انتهت رسالة العميد ((م)) حسن إبراهيم النعيمي، واعتقد أنها تفتح باباً واسعاً للنقاش... والله من وراء القصد