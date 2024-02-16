الرواية أبعد من غزة

اللحظة فارقة، الخرائط تئن، مسارات وتشابكات وتقاطعات، لم نشهد لها مثيلاً في الحربين العالميتين الأولى والثانية، القضية الآن صارت أبعد من الحرب الإسرائيلية على غزة.

ألسنة اللهب باتت تنتقل من بؤرة الصراع على أراضي فلسطين التاريخية، إلى مناطق مختلفة في الإقليم العربي والشرق الأوسط، المعادلات القديمة لم تعد تتفق مع الحسابات الجديدة، سباق نفوذ وإيرادات ومصالح، تتصادم وتتسارع وترتطم في عنف، أعراض الحرب على غزة، تركت بصماتها على جسد الخرائط بالمنطقة والعالم.

يوم السابع من أكتوبر، بات تاريخاً فاصلاً وفارقاً، في تحريك البيادق على رقعة الشطرنج، إسرائيل تبحث عن ذاتها وسط ركام المفاجآت، لم نجد شيئاً في صندوقها، الذي طالما روجت بأنه محكم وقوي وغير قابل للكسر.

تكشفت أسرارها في أول اختبار، أرادت أن تنتقم، تبنت رواية زائفة، بتوقيع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، لم تصمد هذه الرواية أمام الحقائق على الأرض، وفي الميدان، وتهاوت الصورة النمطية لإسرائيل أمام ماكينات القتل والمجازر الوحشية، في حق المدنيين والأطفال، واستهداف المستشفيات والمؤسسات الدولية، وناقلي الحقيقة من وسائل الإعلام، وارتفع منسوب الدم في بورصة الضمير العالمي.

اختار بنيامين نتنياهو الهروب إلى الأمام، أدرك أن نجاته من السجن والمحاكمة، تتطلب مزيداً من إراقة الدماء، يعرف وحكومته المتطرفة أن اللعبة باتت صفرية، إما أن يواصل الانتقام، وإما أن يكتب شهادة وفاته السياسية، لكنه اختار مزيداً من الانتقام، مما أشعل الغضب لدى الرأي العام العالمي والإقليمي، من دون إغفال، ما يجري في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، ففي أوروبا صنعت الحرب على غزة، انقساماً وتشظياً مجتمعياً وسياسياً بين الداعمين لإسرائيل، والمؤيدين للحق الفلسطيني، واتسعت الفجوة بين الرأي العام الأوروبي وحكوماته التي أرسلت منذ اللحظة الأولى، جميع أشكال الدعم لإسرائيل، من دعم دبلوماسي واستخباراتي وسياسي وأسلحة بمختلف الأنواع.

أما الأعراض الأخطر، فقد لحقت بأمريكا، التي انحازت بشكل كامل إلى الرواية الإسرائيلية، واستخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات نتنياهو نفسها، بل وزاد عليها عندما قال إنني صهيوني، ولو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها.

هذا الموقف الأمريكي أفقد واشنطن دورها كطرف محايد في رعاية السلام، وعضو في الرباعية الدولية، التي تضم مع واشنطن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، فضلاً عن التحذيرات الصارمة التي أرسلها الدبلوماسيون الأمريكيون في الشرق الأوسط، وقالوا فيها: إن انحياز أمريكا لإسرائيل قد يفقدها مصالحها لمدة عشر سنوات مقبلة، وتحققت بعض هذه التحذيرات، عندما تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق إلى 165 هجوماً، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تعرضت السفن الحربية والتجارية الأمريكية لتهديدات المياه الدولية.

الخسائر تتوالى، البيت الأبيض يعيش أجواء انتخابية، غريمه الرئيس الأمريكي السابق ترامب، يتحين الفرصة للعودة إلى مقعده في البيت الأبيض، ربما تكون اللحظة مواتية له، سيما أن أسهم بايدن تتراجع وبقوة، بسبب مواقفه الداعمة للسلوك الإسرائيلي.

تداعيات الحرب على غزة نراها بوضوح على الجبهة الروسية - الأوكرانية، فقد ركزت واشنطن كل قواها لدعم تل أبيب، بالسلاح والأموال على حساب دعم كييف، الأمر الذي بات يؤثر على مجريات العمليات العسكرية، ومن ثم على معادلة الصراع الدولي بين حلف ((الناتو))، بقيادة واشنطن وبين موسكو.

إذن الصراع أبعد من غزة، الحرب باتت رمالاً سياسية تتحرك بشكل سريع ومتدافع ربما يقود إلى اتساع نطاق الحروب والأخطار، التي تهدد بتحويل العالم إلى كرة لهب، ومن ثم لم يعد أمامنا سوى إطلاق التحذير الأخير إلى المجتمع الدولي، ومنظماته الدولية وقواه الحية، بضرورة إيقاف الحرب اليوم قبل الغد.