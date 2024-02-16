«جدل» اليهودي الصالح

بُعيد إعلان قيام إسرائيل، تنازع دافيد بن غوريون، رئيس أولى حكوماتها، مع ناحوم غولدمان، زعيم المؤتمر اليهودي العالمي، حول من تكون له الكلمة العليا في التحدث باسم يهود العالم وتمثيلهم. كان ذلك المشهد في حينه نذيراً عاجلاً بطموح رجال الدولة الوليدة للهيمنة على ظهيرها الحركي الأيديولوجي التاريخي المؤسس، وكذا على الجاليات اليهودية بعناصر قوتها وتأثيرها الدولي، ولا سيما في عالم الغرب.

الشائع أن تلك المناكفة انتهت بانتصار تيار الدولة. ومما يساق في معرض تأكيد هذه النتيجة أن إسرائيل هي التي انبرت للمطالبة بما يعرف بالتعويضات عن اضطهاد اليهود في العهد النازي، وأنه تم الإقرار الألماني القومي والأوروبي العام لها بهذا الحق.

المعطيات المجردة الموصولة بشؤون يهود العالم، حقوقياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لا تسوغ للطرفين المتنازعين، الدولة والمؤتمر، أحدهما أو كليهما، الادعاء بتمثيل اليهود أينما كانوا. تفصيلات هذه القناعة أمر شرحه يطول، لكن ما يعنينا في هذا المقام هو خطأ التسليم التام بحسم الاصطكاك القديم لصالح الدولة. ففي إطار وقائع ومناسبات بعينها يطل هذا الاصطكاك ويطفو، وتضطر نخب الحكم والسياسة الإسرائيلية إلى تجديد استدعاء مبررات علو كعبها، بينما تبث بعض القوى والتنظيمات اليهودية، وبخاصة في الولايات المتحدة، دفوعاً منكرة لهذا الوضع.

لعل أكثر القضايا تداولاً بين يدي هذا الخلاف تلك التي تتعلق بالهجرة اليهودية، فاليهودي الصالح الورع حقاً، بزعم رجال الدولة، هو الذي يهاجر إلى ((أرض الميعاد))، ودون هذه الانتقالة الجذرية ربما عاش اليهودي فاقداً للأهلية اليهودية الكاملة. ومن جهتهم، يسخر رافضو بيت الطاعة الإسرائيلي من هذا التكييف، ويترافعون بما خلاصته أنه لولا نفوذهم وأدوارهم الفاعلة في المدارات الدولية، ومنها أروقة الحكم وصناعة القرار في عواصم الغرب بالذات، لما نشأت الدولة ولا صمدت وجودياً من الأصل.

الحق أن هذا التناظر يكاد يتوارى عن الأعين، وقد يطل بشكل عابر في الأحايين التي تشهد حوادث بعينها، مثل تعرض بعض يهود الخارج للعنف أو التوبيخ؛ إذ غالباً ما يستغل الإسرائيليون هذه العوارض لشحذ دعوتهم الثابتة لليهود بالهجرة إلى ((دولتهم)) بصفتها الملاذ الآمن لهم، ويلي ذلك نقاش محدود حول جدوى هذه الدعوة، لكن الأوقات التي يبلغ فيها التكاسر العضوي مع إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية حدوداً فارقة، كالاقتتال الدامي الممتد، هي ذاتها الأوقات التي يتجلى فيها هذا التناظر أكثر فأكثر، حتى إنه يأخذ مظهر الأزمة.

استيعاب هذه الخلفية وتفهمها مهم جداً لمن أراد استكناه ما يدور من أجواء محمومة بين طرفي التشاكس القديم، التي ارتقت بهما إلى طور التلاسن الحاد بالفعل، غداة السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية المسعورة على غزة.

عند مقاربة هذه الأجواء عن كثب، نتأكد يقيناً من تهافت ادعاء إسرائيل باندراج اليهود جميعهم، ككتلة اجتماعية دينية، تحت عباءتها، أو تأمينهم من دون قيد أو شرط على ما تقول أو تفعل. وبمعنى ما نلمس أن آراء غولدمان وطروحاته، التي استنكرت استعلاء بن غوريون وجماعة الدولة على المؤتمر اليهودي، وذهبت لاحقاً إلى ((أن إسرائيل ستختفي إذا ما ظلت تمارس الإرهاب اليومي ولا تعترف بدولة فلسطينية))، ما زالت حية ترزق. ولا يخلو من مغزى بهذا الخصوص انضمام كثير من أبناء وأحفاد مدرسة غولدمان إلى المحتجين على سلوكيات إسرائيل في معظم شوارع مدن الغرب على جانبي الأطلسي.

يدفع هؤلاء المحتجون بأن الدولة التي توغل في التوحش ضد الفلسطينيين ليست منهم في شيء، فهي لا تمثلهم ولا تعبر عن نوازعهم بالمطلق، ولا تمضي على الطريق اليهودي المستقيم، وإنما تمثل خطراً على تاريخهم وقيمهم وصورتهم بين الأمم، وتحملهم أوزاراً لم يقترفوها، وتنقلهم بعامة من مربعات الضحايا إلى دوائر الجلادين الأجلاف المستحقين للعقاب. وترتكز هذه الدفوع إلى الإحصاءات التي تؤكد تزايد أحداث العنف ضد يهود العالم عموماً، في ضوء حرب غزة، بمعدلات قياسية.

وضمن العبر التي تستلهم من هذه الحقيقة أن إسرائيل الدولة ليست بالمكان الأكثر أمناً لليهود الذين هاجروا إليها، علاوة على تسببها في تهديد أمن الذين لم يهاجروا. وهؤلاء الأخيرون هم من سارعت الدولة إلى طلب المدد منهم وإسنادها في محافل السياسة الدولية، الأمريكية منها بشكل استثنائي، وهذه حجة كبرى داحضة لمنطق بن غوريون وأشياعه بشأن اليهود الصالحين وغير الصالحين. هل يعني ذلك أن الكفة راحت تميل إلى جانب العقلاء من يهود الخارج، بما فيهم القطاعات المتنامية الرافضة للجور الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية. ربما كان الأمر كذلك بالفعل.