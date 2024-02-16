قتيلان في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب إسرائيل

قُتل شخصان وأصيب أربعة في بلدة كريات ملاخي، في ما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حادث إطلاق نار عند مفترق طرق في جنوب إسرائيل، أمس الجمعة.

وقال المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي (كوبي) للصحافيين ((لقد رفعنا مستوى حالة التأهب الوطني)).

وقال قائد شرطة المنطقة المركزية آفي بيتون إن مهاجماً فتح النار على محطة للحافلات بالقرب من مفترق طرق في جنوب إسرائيل بعد ظهر أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. وأضاف أن مدنياً مسلحاً كان في موقع الهجوم أطلق النار على المشتبه به، وأن الشرطة تمشط مكان الحادث بحثاً عن ضالعين آخرين محتملين في تنفيذ الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ((هذا الهجوم يذكرنا بأن البلد بأكمله على خط المواجهة، وأن القتلة لا يأتون من غزة فقط، يريدون قتلنا جميعاً)). وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إن الحادث ((يثبت مرة أخرى أن الأسلحة تنقذ الأرواح)). وتعهد بزيادة توزيع الأسلحة على المدنيين.

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