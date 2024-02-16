غارات إسرائيلية على جنوب لبنان توقع 5 قتلى من «حزب الله» و«أمل»

أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ليل الخميس الجمعة عن مقتل خمسة مقاتلين على الأقل من حزب الله وحليفته حركة أمل، وفق ما أفاد الطرفان، في وقت يثير تبادل القصف عند الحدود خشية من اتساع نطاق التصعيد على خلفية الحرب في غزة.

ونفّذ الطيران الإسرائيلي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، غارات بعد منتصف الليل على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين، ملحقاً ((أضراراً جسيمة)) في الممتلكات والمزروعات.

وأدت غارة على منزل في بلدة القنطرة وفق الوكالة إلى مقتل ثلاثة شبان، نعتهم حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري.

وغداة نعيه أربعة مقاتلين، أعلن ((حزب الله)) صباحاً مقتل اثنين من عناصره.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً كبيراً الأربعاء مع شنّ إسرائيل سلسلة غارات جوية على بلدات عدة، تبعد إحداها حوالي 25 كيلومتراً من الحدود، بعيد مقتل جندية إسرائيلية في صفد بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، لم تتبن أي جهة المسؤولية عنه.

وأدت الغارات الأربعاء إلى مقتل 15 شخصاً بينهم عشرة مدنيين على الأقل، سبعة منهم من عائلة واحدة في ضربة استهدفت مدينة النبطية. وقتل في الغارة ذاتها ثلاثة عناصر من حزب الله، قدّم الجيش الإسرائيلي أحدهم بوصفه قيادياً من قوة الرضوان، قوات النخبة في حزب الله. وأعلن حزب الله ليل الخميس استهدافه شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ رداً على مقتل مدنيين.

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