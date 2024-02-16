الأمم المتحدة تحذر: تحديات وجودية تهدد البشرية

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من ((تحديات وجودية)) تهدد البشرية، في وقت أعربت عن أسفها إزاء تزايد انقسام المجتمع الدولي رغم هذه التحديات التي تهدد بفناء البشرية، والعالم، فالأخير منقسم، ودوله ((تفعل أي شيء تريده)) دون مساءلة.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال إلقائه كلمته في افتتاح مؤتمر ((ميونيخ)) للأمن في ألمانيا، الذي أعرب عن أسفه إزاء تزايد انقسام المجتمع الدولي رغم ((التحديات الوجودية))، مثل: التغير المناخي، وتهديد خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.

وقال غوتيريش إنه ((حتى حقبة الحرب الباردة كانت أقل خطورة في بعض النواحي))، منوهاً بقدرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على خفض الأسلحة النووية رغم كونهما قوتين عظميين متنافستين.

وأضاف: ((اليوم، في عالمنا متعدد الأقطاب، ما زلنا نواجه الخطر النووي، ونتعامل مع تهديدين آخرين لهما أبعاد وجودية: الأزمة المناخية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة)).

وذكر لدى حديثه في افتتاح مؤتمر ((ميونخ)) للأمن أن العالم كافح ((ليتخذ خطوات فعالة)) إزاء أي من هذه المخاطر المدمرة للبشرية.

وتابع غوتيريش قائلاً: ((نرى اليوم دولاً تفعل أي شيء تريده دون مساءلة))، وألقى باللائمة على غياب ((مؤسسات دولية قوية)).

خلق نظام عالمي

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تعمل على خلق نظام عالمي أكثر شمولاً، وفقاً لقواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أهمية تقوية الأمن والسلم العالميين، لمجابهة التحديات الخاصة بالتوترات والحروب، إضافة إلى مشكلة المناخ والأسلحة السيبرانية.

وأضاف أن العديد من القضايا ستناقش، سبتمبر المقبل، حيث ((ستعمل أنظمتنا الأمنية وفقاً لالتزامنا بالقضاء على الأسلحة النووية، والتنمية المستدامة، ومنع الصراعات، يتضمن ذلك: السياسات الهادفة لتعزيز التجارة العالمية، والتكنولوجيا الجديدة)).

وأردف قائلاً: ((ننبذ التنافس على الصعيد العالمي، وكذلك المجتمعات التي تعزز الكراهية في وقت عصيب، ونشاهد انفجاراً لمعاداة السامية، وكراهية، وعنصرية غير مبررة)).

واستطرد: ((المجتمع المنقسم ضعيف، يسيطر فيه العنف، ويتم تقويض القيم الديمقراطية، وعلى الشركات التكنولوجية مواصلة أهدافها في محاربة المحتوى السام، مع تعزيز التضافر الاجتماعي، بناءً على العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما ستتم مناقشته في قمة العام المقبل)).

وبدأ مؤتمر ((ميونيخ)) للأمن أمس، ويستمر 3 أيام بمشاركة نحو 50 زعيم دولة من كل أنحاء العالم، إضافة إلى سياسيين، ومسؤولين عسكريين، ودبلوماسيين بارزين.

وتتصدر الصراعات المستمرة في أوكرانيا، وقطاع غزة، الموضوعات الرئيسة المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الأمني، كما أنه على أجندة الحدث كلمة للمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم.

ومن القضايا الرئيسة التي ينتظر مناقشتها على هامش المؤتمر نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر في الولايات المتحدة، وماذا سيحدث إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكذلك يتوقع أن يخيم ظل ترامب على المؤتمر الأمني بعد التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي التي ألقت بظلال من الشك على الالتزامات الأمنية الأمريكية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز