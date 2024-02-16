«العمال» يظفر بمقعدين «محافظين» بالبرلمان البريطاني

وجه الناخبون بمنطقتين في إنجلترا، ضربات جديدة لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعدما ألحق ((حزب العمال)) البريطاني، بزعامة كير ستارمر، هزيمة مزدوجة لـ((حزب المحافظين)) الحاكم، خلال انتخابات تشريعية فرعية في خضم سنة انتخابية.

وأظهرت النتائج انتخاب مشرعين من أحزاب المعارضة في المقاعد التي شغلها حزب المحافظين بزعامة سوناك لسنوات. بينما فاز مرشحو ((حزب العمال)) بمقاعد مجلس العموم في كينغسوود، جنوب غربي إنجلترا، وويلنغبورو، وسط البلاد.

ورحب ستارمر، الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، بـ((النتيجة الرائعة التي تظهر أن الناس يريدون التغيير، ومستعدون لمنح ثقتهم إلى ((حزب العمال)) الذي تغير)).

وفق النتائج، تتفاقم مخاوف ((المحافظين)) من أن الحزب، بعد 14 عاماً في السلطة، يتجه نحو الهزيمة عندما تجرى الانتخابات الوطنية في أقل من عام. ويتخلف ((حزب المحافظين))، باستمرار، بين 10 و20 نقطة خلف ((حزب العمال)) الذي ينتمي إلى يسار الوسط في استطلاعات الرأي.

كما أظهرت النتائج التي أعلنت أمس، أن مرشح ((حزب العمال))، داميان إيجان، فاز بمقعد مجلس العموم عن كينغسوود، بينما فاز المرشح الآخر وهو الجنرال كيتشن بمقعد ويلينغبورو. وفاز المحافظون بفارق كبير في الانتخابات الوطنية الأخيرة عام 2019، لكنهم شهدوا انهيار الدعم في الانتخابات الخاصة أول من أمس.

وجاء ((حزب الإصلاح في المملكة المتحدة)) (المعروف سابقاً باسم ((حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)))، في المركز الثالث، تاركاً المحافظين يواجهون ضغوطاً من اليمين واليسار أيضاً.

وقال سوناك: ((التزم بخطتنا، لأنها بدأت في تحقيق التغيير الذي تريده البلاد وتحتاجه. وصرح لصحافيين: ((من الواضح أننا مررنا بالكثير خلال العامين الماضيين كدولة، لكنني أعتقد حقاً أننا في بداية هذا العام، نشير إلى الاتجاه الصحيح)).

وحلت انتخابات الخميس محل نائبين غادرا فجأة، أحدهما احتجاجاً، والآخر تحت سحابة. إذ استقال المشرع كريس سكيدمور من مقعد كينغسوود، يناير الماضي، احتجاجاً على عدم التزام سوناك بالطاقة الخضراء. فيما تمت الإطاحة بالمشرع بيتر بون، الذي خدم لفترة طويلة في ويلينغبورو، بسبب مزاعم التنمر وسوء السلوك.

مع هذه النتيجة، خسر المحافظون الآن 10 انتخابات فرعية منذ الانتخابات العامة الأخيرة، ما يفوق أي خسارة لأي إدارة منذ ستينات القرن الماضي، يشمل ذلك: 6 هزائم وفوزاً وحيداً، مذ تولى سوناك منصبه في أكتوبر 2022، حالاً محل سابقته ليز تراس، التي استمرت 7 أسابيع فقط في منصبها، بعدما هزت اقتصاد البلاد بخطة تخفيضات ضريبية، غير ممولة إذ استعاد سوناك، وهو خامس زعيم لحزب المحافظين منذ 2016، قدراً من الاستقرار، لكنه فشل في إحياء شعبية الحزب الحاكم، وفق مراقبين.

ويتولى المحافظون السلطة على المستوى الوطني في المملكة المتحدة منذ 2010، السنوات التي شهدت تقشفاً في أعقاب الأزمة المصرفية العالمية، وقرار بريطانيا، المثير للانقسام، بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وجائحة عالمية، وحرب أوروبية، تسببت في أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ عقود.

كما تظهر استطلاعات الرأي أن ((المحافظين)) يفقدون الدعم في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من الناخبين الجنوبيين الأثرياء، الذين رفضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى الناخبين الشماليين من الطبقة العاملة، الذين تحولوا من ((حزب العمال)) في انتخابات عام 2019، عندما وعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بنشر الرخاء في المناطق المهملة منذ فترة طويلة.

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