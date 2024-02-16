ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية أمنية

وقع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، اتفاقية أمنية وسط مراسم أقيمت في برلين.

ووصل زيلينسكي برلين، في ثالث زيارة له إلى ألمانيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كان في استقباله شولتس أمام مبنى المستشارية، وكتب شولتس على وسائل التواصل الاجتماعي: ((إنها خطوة تاريخية. ستستمر ألمانيا في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا)).

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي بعدها إلى باريس لتوقيع اتفاقية أمنية ثنائية، كما من المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام مؤتمر ((ميونخ)) الدولي للأمن، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة العالم، وسيلتقي نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس.

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