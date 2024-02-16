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وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن

2/16/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت سلطات السجون الفيدرالية الروسية، أمس، وفاة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في سجن الدائرة القطبية الشمالية، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بياناً على موقعها، جاء فيه: ((أليكسي نافالني توفي في السجن الإصلاحي رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي)).

وأصدرت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي بياناً، ذكرت فيه: ((في 16 فبراير 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة، وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري.. أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة)).

وأضافت: ((كل إجراءات الإنعاش اتخذت، لكن لم تعط نتائج إيجابية)). فيما أطلقت لجنة التحقيق الروسية، تحقيقاً إجرائياً في ملابسات وفاة نافالني.

جدير بالذكر أن نافالني (47 عاماً) يمضي عقوبة بالسجن 19 سنة، بعد إدانته بتهمة ((التطرف)) في سجن ناءٍ في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة.

وأفادت الرئاسة الروسية - الكرملين، بأنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوفاة السياسي، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة نافالني، لكنه ليس لديه معلومات حول الأمر.

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