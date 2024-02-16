موسكو: لندن أكثر عدوانية من واشنطن بشأن الحرب الأوكرانية

اعتبرت موسكو، أن الدور الذي تقوم به لندن خلال الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها، فبراير 2022، ينم عن كونها ((أكثر عدوانية)) من واشنطن، الداعم الأكبر لكييف في الحرب.

ونوّهت بأن ((الكرة ليست في ملعب)) روسيا في الحوار مع أوكرانيا، داعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي الذي يحظر خلاله التفاوض مع الروس.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف لندن في أزمة أوكرانيا، أكثر عدوانية من موقف واشنطن. وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية موسكو، ((الدور الذي تلعبه بريطانيا في الأحداث الجارية أكثر عدوانية وتعقيداً في منحاها الاستفزازي من أي طرف آخر بمن فيهم واشنطن))، بحسب ما نقلت ((روسيا اليوم)) عن ((نوفوستي)).

ونوّه لافروف بأنه إذا كانت الدول الغربية تريد إلحاق ((هزيمة استراتيجية)) بروسيا في ساحة المعركة بأوكرانيا، فلتفعل، مشدداً على أن الغرب يساعد في توجيه الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية ضد أهداف روسية، ويشارك في الحرب ضد روسيا.

((مرسوم زيلينسكي))

في الغضون، أكد لافروف أن الكرة ليست في ملعب موسكو في الحوار مع كييف، وقال: ((على فلاديمير زيلينسكي قبل ذلك إلغاء مرسومه الذي يحظر التفاوض مع روسيا)).

وأضاف: ((أريد التذكير بمرسوم زيلينسكي الذي يحظر التفاوض مع الحكومة الروسية. لقد أشار الرئيس الروسي إلى ذلك مراراً عندما أثار الغرب مسألة الحوار مع كييف​. عليكم أن تجبروا زيلينسكي على إلغاء مرسومه الذي يحظر التفاوض مع روسيا. الكرة ليست في ملعبنا والجميع يدرك ذلك جيداً)).

وأردف: ((هناك اتفاق مضى عليه نحو عامين، إلا أن الأنغلوساكسونيين عرقلوا الاتفاق. الكرة في ملعب الغرب وليس في ملعبنا)).

وتابع أن ((الغرب في صوت واحد يريد عقد مؤتمر للسلام، ويقولون إن ((صيغة زيلينسكي)) هي الطريق الوحيد للمفاوضات، وأن الغرب يحاول ((إقناع)) دول الأغلبية العالمية بالانضمام إلى صيغة زيلينسكي من خلال العقوبات والتهديد)).

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لفت، مؤخراً، إلى مسألة ((عدوانية وتعقيد لندن)) حينما قال: ((حقيقة أن الأوكرانيين خضعوا لمطالب أو محاولة إقناعهم من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، يبدو لي أن هذا أمر مثير للسخرية ومحزن للغاية)).

دعم ملياري

وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، صرح، الأسبوع الماضي، أنه يتعين على العالم زيادة مساعداته لكييف، لأنه لا يمكن تقبل انتصار روسيا في الصراع ضد أوكرانيا.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني خلال 2024. أما في الفترة (2022 - 2023)، قدمت لندن لكييف مساعدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

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