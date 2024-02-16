ضغوط دولية لثني إسرائيل عن شن هجوم على رفح

كثّف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة أمس الجمعة، دعواته لثني إسرائيل عن شنّ هجوم واسع النطاق في رفح، حيث يوجد ما يقرب من 1,5 مليون فلسطيني محاصرين على الحدود مع مصر، فيما أكدت إسرائيل رفضها الضغوط للقبول بإقامة دولة فلسطينية، بينما أكدت فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات، بالتزامن مع تأكيد أمريكي أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون حل الدولتين.

وبعد أربعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس، تتركز العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر، تحديداً في مدينة خان يونس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه ينفذ عملية مستهدفة في مستشفى ناصر الذي يؤوي آلاف النازحين، وكذلك في رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اعتقل في المستشفى 20 مشتبهاً بهم في هجمات 7 أكتوبر. وقال في بيان ((عثرت قوات الجيش على أسلحة داخل المستشفى وألقت القبض على العشرات من المشتبه بهم، من بينهم أكثر من 20 شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر)).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس وفاة خمسة فلسطينيين لانقطاع الأكسجين نتيجة توقف المولدات الكهربائية بعد اقتحام إسرائيل مستشفى ناصر، وأضافت ((ونخشى وفاة خمسة مرضى آخرين في العناية المركزة وثلاثة في حضانة الأطفال في أي لحظة)).

تحذير أمريكي

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، من شنّ إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ((كرّر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح)). وأكد بايدن أيضاً خلال المحادثة الهاتفية ((التزامه العمل بلا كلل لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن)).

كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس إنه أجرى محادثات موسعة مع نتنياهو، خلال الأيام الماضية. وأضاف: ((يحدوني الأمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء لـ(رفح)، وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، لإخراج المحتجزين)).

كما قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، إنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دون حل الدولتين.

في المقابل قال نتانياهو في بيان نشر بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ((إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين.. إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف من جانبها بدولة فلسطينية)). وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية سيكون ((مكافأة ضخمة)) لحركة حماس بعد الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة. وقال إن مثل هذا الترتيب لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، علماً بأنه لم تجر أي محادثات منذ 2014.

وذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية على صياغة خطة للمنطقة فيما بعد الحرب تشمل جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطينية.

موقف فرنسي

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى أمس الجمعة، خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله، ((إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا)). وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، داعياً إلى ((اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها في هذا المجال))، إلا أنه خطا خطوة دبلوماسية إضافية الجمعة، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا. وأضاف ((ندين بذلك للفلسطينيين الذين تم تجاهل تطلعاتهم فترة طويلة جداً. ندين بذلك للإسرائيليين الذين شهدوا أكبر مجزرة مناهضة للسامية في هذا القرن. وندين بذلك للمنطقة التي تطمح إلى الإفلات من مروجي الفوضى والانتقام)).

وخلال اللقاء أيضاً حذر ماكرون من أن هجوماً عسكرياً إسرائيلياً على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد أن الأولوية المطلقة تتمثل في الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعبر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن قلقه البالغ من خطط إسرائيل القيام بعملية برية في رفح بجنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني في ظل الحرب الدائرة بالقطاع، منذ السابع من أكتوبر. وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، الحكومة الإسرائيلية، بعدم القيام بأي عمل عسكري في رفح ((من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، ويحول دون تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها)).

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