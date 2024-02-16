الأمم المتحدة: تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء سيكون حكماً بالإعدام على عملية السلام

شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس الجمعة، على ضرورة ((تجنب)) أن يفر سكان غزة المتجمعون في جنوب القطاع إلى مصر ((بأي ثمن))، لأن ذلك سيكون بمثابة ((حكم بالإعدام)) على عملية السلام، بينما قالت إسرائيل إنه ليست لديها نية لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال غراندي في تصريحات صحافية و لـ((رويترز))، ((يجب ألا يعبر الناس الحدود)). وأضاف ((سيكون ذلك كارثياً بالنسبة للفلسطينيين خصوصاً أولئك الذين سيكونون مجبرين على النزوح مرة جديدة، سيكون كارثياً بالنسبة لمصر على كل المستويات، والأهم من كل ذلك هو أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون بمثابة حكم بالإعدام على عملية مستقبلية للسلام)). اعتبر غراندي أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عندما يخرجون منه على غرار ما حدث خلال النكبة في العام 1948، وأن خروجهم من شأنه أن يدمّر إمكان التوصل إلى حل للدولتين. وشدّد على ضرورة تجنب تهجير جديد ((بأي ثمن)). وقال غراندي لرويترز: ((المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك)).

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، ((ليست لدينا أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة))، وأن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة حماس التي تدير القطاع.

وعند سؤاله عن الجهة التي سينتقل إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة، أشار كاتس إلى أنه بمجرد القضاء على مقاتلي حماس في مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، يمكن للفلسطينيين العودة إلى هناك أو إلى غرب القطاع. وأضاف: ((سنتعامل مع رفح بعد أن نتحدث مع مصر في هذا الشأن. سننسق هذا الأمر. لدينا اتفاق سلام معهم وسنجد مكاناً لن يضر المصريين. سننسق كل شيء ولن نضر بمصالحهم)).

في الأثناء ذكر تقرير نشرته صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الخميس واستندت فيه على تصريحات مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين، بعد أن قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الاثنين الماضي إن مصر تستعد ((لإنشاء منطقة أمنية معزولة)) تحسباً لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين. ((إن السلطات المصرية تقوم بإعداد منطقة مسورة على الجانب المصري من الحدود مع غزة)). وقالت الصحيفة إن المنطقة المسورة جزء من ((خطط طوارئ)) ويمكن أن تستوعب ((أكثر من 100 ألف شخص)).

كما ذكر ذكر أحد المصادر الأربعة حسب ((رويترز)) أن مصر متفائلة بأن المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أن تؤدي إلى تجنب مثل هذا السيناريو، لكنها تعمل على إنشاء المنطقة على الحدود كإجراء مؤقت واحترازي.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن مصر بدأت تمهيد منطقة صحراوية وإقامة بعض المنشآت البسيطة التي قد يتم استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، مشددة على أن هذه خطوة طارئة.

ورداً على سؤال حول ما قالته المصادر، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان ((هذا ليس له أي أساس من الصحة. قال أشقاؤنا الفلسطينيون وقالت مصر إنه لا يوجد استعداد لهذا الاحتمال)).

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