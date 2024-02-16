Saturday, 17 February 2024 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«نسائية دبي» تطرح برنامجاً تأهيلياً في العلاج الأسري والزواجي

2/16/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، برنامجاً تأهيلياً تدريبياً بعنوان (العلاج الأسري والزواجي)، ترجمة لرؤى القيادة في تحقيق شعار ((الأسرة أساس الوطن)).

امتد البرنامج ثلاثة أيام متتالية، قدمه فايز الغامدي، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج أسري وزوجي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية بالدولة، منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، النيابة العامة بدبي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، دار الرعاية الأسرية، جمعية بيت الخير، وجامعة الإمارات، وعدد من الأفراد ذوي الاختصاص.

ويعد البرنامج تأهيلياً تمكينياً موجهاً إلى المتخصصين في مجال الإصلاح الأسري والزواجي، من خلال التعامل مع نظام الأسرة وتحديد أهم التحديات والمشكلات التي تخل باستقرارها وتوازنها، وتقديم فنيات واستراتيجيات فعالة لتطوير العملية الإرشادية والارتقاء بها.

وذكرت عفراء الحاي مبارك، مديرة إدارة التدريب والاستشارات، أن طرح هذا البرنامج وغيره من البرامج التدريبية يأتي من منطلق دورنا المجتمعي والتوعوي في حماية كينونة المنظومة الأسرية عبر تكوين أسر مستقرة متمسكة بهويتها .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16022024000110011019ID1107862981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث