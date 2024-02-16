«نسائية دبي» تطرح برنامجاً تأهيلياً في العلاج الأسري والزواجي

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، برنامجاً تأهيلياً تدريبياً بعنوان (العلاج الأسري والزواجي)، ترجمة لرؤى القيادة في تحقيق شعار ((الأسرة أساس الوطن)).

امتد البرنامج ثلاثة أيام متتالية، قدمه فايز الغامدي، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج أسري وزوجي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية بالدولة، منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، النيابة العامة بدبي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، دار الرعاية الأسرية، جمعية بيت الخير، وجامعة الإمارات، وعدد من الأفراد ذوي الاختصاص.

ويعد البرنامج تأهيلياً تمكينياً موجهاً إلى المتخصصين في مجال الإصلاح الأسري والزواجي، من خلال التعامل مع نظام الأسرة وتحديد أهم التحديات والمشكلات التي تخل باستقرارها وتوازنها، وتقديم فنيات واستراتيجيات فعالة لتطوير العملية الإرشادية والارتقاء بها.

وذكرت عفراء الحاي مبارك، مديرة إدارة التدريب والاستشارات، أن طرح هذا البرنامج وغيره من البرامج التدريبية يأتي من منطلق دورنا المجتمعي والتوعوي في حماية كينونة المنظومة الأسرية عبر تكوين أسر مستقرة متمسكة بهويتها .

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