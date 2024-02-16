«الدراسات السياسية بباريس» و«أكاديمية أنور قرقاش» يطلقان برنامجاً تعليمياً

كشف معهد الدراسات السياسية بباريس ((ساينس بو))، الجامعة البحثية الدولية في فرنسا، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مركز التدريب الدبلوماسي الرائد في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد ((الجغرافيا السياسية وبيئة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، بهدف تزويد المشاركين في هذا البرنامج بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية وتمكينهم من تنفيذ استراتيجيات الأعمال وتطوير المشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتيح البرنامج للمشاركين فيه فرصة التزود بالمهارات المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم المهنية واكتساب فهم أعمق للتحولات الحالية، كما سيركز البرنامج بشكل خاص على المشهد المستقبلي في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما في ذلك التعمق في فهم الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد وفهم قطاعات النمو الناشئة الجديدة الناجمة عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، واكتساب الأدوات والمعارف اللازمة لإطلاق وإدارة مشروع تجاري ناجح، مع إكساب المعرفة والخبرة اللازمة لتكوين نظرة ثاقبة عن السياق الاجتماعي الثقافي والسياق القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعاون استراتيجي

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش: ((من خلال تسخير التعاون الاستراتيجي بين معهد الدراسات السياسية بباريس وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فإن برنامج التعليم التنفيذي المشترك الجديد يمهد الطريق للمشاركين فيه ليحققوا فهماً حقيقياً ومشاركة فعّالة في تشكيل المشهد الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وساحة الأعمال المرتبطة بها)).

وأضاف أن ((هذه المبادرة تجسد التزامنا بتعزيز الخبرة الدبلوماسية والتجارية، وتفعيل التعاون والإسهام في نمو المنطقة من خلال الاستعانة بمعهد الدراسات السياسية بباريس، وما يقدمه من معارف وخبرات تتناسب تماماً مع عمل الأكاديمية وأهدافها، حيث سيتيح هذا التعاون تطوير القدرات الدبلوماسية والمعرفية لدى قادة القطاع العام ومديري القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة)).

من جانبه، قال بينوا بانشيرو، مدير التعليم التنفيذي في ((ساينس بو)): ((نسعى من خلال تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفهم المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يمكنهم من تحديد التوجّه التجاري الاستراتيجي بشكل أفضل، وهذا التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سيغني البرنامج، حيث ستقدم الأكاديمية خبرتها الواسعة في مجال الدبلوماسية، بينما تثري ((ساينس بو)) برنامج التدريب التنفيذي من خلال انفتاحها وتنوع أساليب التدريب والمعارف التي تقدمها، ونحن فخورون بهذا التعاون الدولي المشترك مع الأكاديمية)).

4 نماذج

ويقدم البرنامج 4 نماذج تعليمية مختلفة تمتد على مدار 10 أيام، تستهدف الدبلوماسيين والمديرين التنفيذيين في القطاع العام ومديري الشركات والمؤسسات، الذين يتطلعون إلى تطوير معارفهم المتخصصة لكونهم يعملون بالمنطقة حالياً أو يخططون للعمل فيها مستقبلاً، حيث سيتمكنون من اكتساب فهم عميق للتحديات والفرص الاقتصادية، كما سيتيح لهم البرنامج إتقان المفاوضات التجارية والمالية وإدارة المشاريع والتمويل/الاستثمار الخاصة بالمنطقة، وسيوفر البرنامج للمنتسبين إليه المهارات اللازمة بما يساعدهم في بناء شبكة مهنية لدعم صياغة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال والمشاريع والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعند إكمال البرنامج، سيتمكن الخريجون من اكتساب العديد من المهارات والمعارف التي تشمل فهماً تفصيلياً للوضع الاقتصادي والسياسي للمنطقة، مع إدراك التحديات التي تواجهها، إضافة إلى فهم التحولات الجيوسياسية والسياق الأمني الإقليمي، وصياغة وتوجيه استراتيجيات فعالة لبدء العمليات التجارية وإيجاد فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب فهم البيئة الاجتماعية والثقافية السائدة والتكيف معها، وتطبيق المعارف الراسخة التي تم اكتسابها في مجال استراتيجيات التنويع وقطاعات النمو الجديدة، وتحديد عمليات وآليات صنع القرار، وبناء شبكة علاقات ذات مستوى احترافي واكتساب مهارة اختيار الشركاء الأنسب، وأخيراً القدرة على تشكيل وبناء التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالفرد وبشركته.

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