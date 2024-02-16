القمة الحكومية و«أكسنتشر»: الذكاء الاصطناعي يعزز الخدمات الحكومية

أكدت ((أكسنتشر))، الشركة العالمية التي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المهنية في المجال الرقمي والتقنيات السحابية وأمن المعلومات، أنه يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة عن طريق تقليل الأعباء الإدارية وتمكين الموظفين الحكوميين من التركيز على الخدمات البشرية الحيوية، وإن كان قد يحفز عدة مخاوف مثل تقديم الخدمات بشكل متحيز، وضعف الأمن الإلكتروني، وانتشار المعلومات الخاطئة، وزيادة احتمال استبدال الموظفين.

وقالت نادية عبدالله كمالي، المدير العام لشركة ((أكسنتشر)) في دولة الإمارات لـ((البيان))، إنه لا بد من ضمان موثوقية نتائج البيانات والدور الحاسم للتعاون الدولي في إدارة تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم، وتبرز هنا الفرصة الفريدة التي تمتلكها الجهات الحكومية لوضع معايير للاستخدام المسؤول والمؤثر للذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي الوقت نفسه اكتساب ثقة المتعاملين في مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تحول هائل

وأوضحت نادية كمالي أن ((مشهد الخدمات الحكومية يقترب من تحول هائل يحمل في طياته مسؤولية إدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة أخلاقية لتخفيف حدة خطر المخرجات غير الموثوقة ومختلف التحيزات وإمكانية استبدال القوة العاملة، بالتوازي مع ضمان السرية والأمن والالتزام بالقوانين، ويمكن للجهات الحكومية التعامل مع المخاوف بشكل استباقي عبر الاستثمار في العمليات وتعزيز الثقافة وبناء المهارات اللازمة لنجاح الموظفين واستفادة الجهات من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي)).

وتابعت: ((مع الاعتماد السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل ((شات جي بي تي))، تؤدي القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى إعادة تعريف التفاعلات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي وإحداث نقلة نوعية في كيفية إجراء العمل الحكومي. ويُعتبر التعاون الدولي أحد العوامل الحتمية في المرحلة التحويلية.

ولن يتم الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر فعالية إلا بالتطوير المدروس، حيث يؤدي قادة الجهات الحكومية دوراً مهماً في تصميم مناهج شاملة ودقيقة للمساعدة في ضمان مساهمة تلك التقنيات في تحقيق مستقبل أفضل للجميع)).

استراتيجيات الاستخدام

وتابعت كمالي على هامش القمة العالمية للحكومات 2024، أن ((القمة)) و((أكسنتشر)) أصدرتا تقريراً تحت عنوان ((كيف يمكن للجهات الحكومية تبني حلول الذكاء الاصطناعي عالية التأثير بشكل مسؤول؟))، ويوضح هذا التقرير أهم استراتيجيات استخدام الجهات الحكومية للذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة أخلاقية وفعّالة، حيث يرى 99 % من قادة الجهات الحكومية أن البرامج والخدمات التي تدعمها نماذج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير الابتكار والإبداع في جهاتهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)).

توصيات

وأشارت إلى أن ((التقرير قدم توصيات للتغلب على مجموعة من التحديات التي تواجه دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات الحكومية، ويؤكد مسؤولية قادة الجهات الحكومية عن تحقيق التوازن بين الإنتاجية والكفاءة والمخاوف المشروعة من التأثير التي قد تحدثه التكنولوجيا على الوظائف والمجتمع والإنسانية.

ويتضمن التقرير تحليلاً بعنوان ((أسمعك وأفهمك)) يبيّن المناقشات العامة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويشير التحليل إلى اختلاف اهتمامات الجهات الحكومية عن الموضوعات التي تهم المواطنين)).

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