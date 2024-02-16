97.9 % الشعور بالأمان في منطقة مركز شرطة الخوانيج

أكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، أن شرطة دبي تفخر بما حققه ويحققه مركز شرطة الخوانيج من نتائج متميزة في مختلف مؤشرات الأداء، والتي تعكس مستوى حرفية وتميز فريق العمل الذي يعمل بتفانٍ وإخلاص من أجل تأمين وتعزيز التغطية الأمنية، وترسيخ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، وتقديم خدمات شرطية تضمن سعادة وجودة حياة المجتمع.

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جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد علي راشد مرخان الكتبي مدير مركز شرطة الخوانيج، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد خليفة العوضي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء علي غانم، على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج، والنتائج المحققة في العام 2023، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و26 ثانية من المستهدف 3 دقائق، وحقق المركز 97.9 % في نسبة الشعور بالأمان بمنطقة الاختصاص.

كما اطلع على مستوى تنفيذ المبادرات والنتائج المتعلقة بها، وآلية التنسيق المشترك مع الإدارات العامة ذات الصلة ومراكز الشرطة، حيث نفذ المركز عدداً من المبادرات منها مبادرة ((أمن المدارس))، و((الصلح خير))، و((الفرق الأمنية))، و((طرق آمنة))، و((عزب ذكية))، و((مجموعة السعادة))، و((أمن المناطق العمالية))، و((المدير في إسعادكم))، و((صوتك مسموع)).

واستمع اللواء علي غانم إلى شرح يوضح نتائج وإحصائيات قسم التسجيل المروري، والحملات المرورية التوعوية التي ينفذها المركز في منطقة اختصاصه، ونتائج قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، حيث قدم قسم إسعاد المتعاملين 4035 معاملة، منها 3887 معاملة ذكية خلال العام 2023.

كما استمع إلى عرض يوضح سير عمل المورد البشري، ونسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.9 %، فيما أكد أهمية تكثيف الجهود في جانب تأهيل القيادات في المركز والاستثمار الأمثل للمورد البشري.

جولة

وقام اللواء علي غانم بجولة تفقدية للمركز شملت قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، والتسجيل المروري، والتوقيف، وتفقد المركبات التابعة للمركز، وقاعة الديلي بريف، ومختلف المرافق.

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