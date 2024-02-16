«أبوظبي للدفاع المدني» تعرض أحدث معداتها في «مؤتمر البحث والإنقاذ»

(MENAFN
- Al-Bayan)
اطلع العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، على أحدث الابتكارات المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال عمليات البحث والإنقاذ، وذلك في أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)).
وعرضت الهيئة من خلال منصتها المشاركة بالمؤتمر، أبرز وأحدث الآليات والمعدات والأجهزة التخصصية في مجال البحث والإنقاذ بما فيها قدرات وإمكانيات فريق الإمارات للبحث والإنقاذ والتي تساهم في استدامة عمليات البحث والإنقاذ التخصصية والعملياتية والميدانية.
وأكد سالم الظاهري أهمية هذا الحدث الذي يمثل خطوة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسعى دائماً لتبني أفضل الحلول التي من شأنها تعزيز القدرات والاستجابة في مواجهة الحالات الطارئة.
وشهد المؤتمر والمعرض مشاركة عدد كبير من المتخصصين والخبراء الدوليين في مجال البحث والإنقاذ، وأسهم بدور كبير في تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الخبرات والممارسات الدولية.
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