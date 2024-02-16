«أبوظبي للدفاع المدني» تعرض أحدث معداتها في «مؤتمر البحث والإنقاذ»

اطلع العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، على أحدث الابتكارات المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال عمليات البحث والإنقاذ، وذلك في أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)).

وعرضت الهيئة من خلال منصتها المشاركة بالمؤتمر، أبرز وأحدث الآليات والمعدات والأجهزة التخصصية في مجال البحث والإنقاذ بما فيها قدرات وإمكانيات فريق الإمارات للبحث والإنقاذ والتي تساهم في استدامة عمليات البحث والإنقاذ التخصصية والعملياتية والميدانية.

وأكد سالم الظاهري أهمية هذا الحدث الذي يمثل خطوة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال البحث والإنقاذ، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسعى دائماً لتبني أفضل الحلول التي من شأنها تعزيز القدرات والاستجابة في مواجهة الحالات الطارئة.

وشهد المؤتمر والمعرض مشاركة عدد كبير من المتخصصين والخبراء الدوليين في مجال البحث والإنقاذ، وأسهم بدور كبير في تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الخبرات والممارسات الدولية.

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