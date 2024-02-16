طابع بريدي بمناسبة اليوبيل الفضي لجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة

أقامت مجموعة بريد الإمارات وجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، بمقر الجمعية، صباح أمس، حفل تدشين طابع بريدي بمناسبة اليوبيل الفضي للجائزة وإهدائه إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة.

وفي بداية الاحتفالية، رحبت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة، بالحضور والمشاركين من خلال كلمة معبرة قالت فيها: ((نلتقي اليوم احتفالاً بإصدار طابع بريدي إماراتي يعزز من مسيرة العطاء الخالص لطفولة مبدعة بمناسبة احتفالات الجائزة بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً حلقت فيها طفولتنا الواعدة في فضاءات التميز والإبداع والتفوق، مثمنين جهود دولتنا الغالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في سعيهم الدؤوب لخدمة هذا الوطن الغالي.

كما يسعدنا وبكل فخر إهداء الطابع البريدي إلى رئيسة الجائزة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تقديراً وعرفاناً لجهودها المثمرة من أجل إبداعات الطفولة، والشكر موصول إلى راعية الجائزة حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمها المتواصل كما يسعدنا أن نشكر الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، لاحتضانها ومساندتها كافة مراحل انطلاقة الجائزة حتى تبوأت الصدارة محتفلة باليوبيل الفضي)).

وبعد ذلك أعلنت ((شركة مجموعة بريد الإمارات)) عن إصدار طابع تذكاري جديد بالتعاون مع((جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة)).

ويحتفي هذا الطابع الفريد بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجائزة التي قدمت مساهمات تركت أثراً راسخاً في مجال تعزيز حقوق الطفولة في مختلف المجالات.

ويمتاز هذا الطابع بتصميم فريد يجسد أهمية الجائزة في تشجيع وتنمية إبداعات الأطفال والشباب في المنطقة، ما يعكس التزام مجموعة بريد الإمارات بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنه يمثل رمزاً للتفاني والتطور الذي شهدته الجائزة خلال مسيرتها المميزة في خدمة الأطفال والمجتمع.

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