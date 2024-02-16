استعراض جهود الإمارات بإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد أول من أمس في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، تحت عنوان ((التعاون جنوب – جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة)).

ويضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من: سعيد راشد العابدي، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت الشعبة البرلمانية جهود دولة الإمارات الحثيثة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإيجاد آفق دبلوماسية لحل الصراع وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، وتكثيف جهودها الإنسانية بتقديم حزمة متكاملة من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

كما استعرضت الشعبة البرلمانية تجربة الإمارات في إطلاق العديد من التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي تعزز ريادتها في تحقيق التوازن المنشود بين التنمية المستدامة والطاقة والبيئة، سعياً لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

تنسيق

وأكدت مريم بن ثنية في كلمة للشعبة البرلمانية الإماراتية على أن دولة الإمارات تفتخر بعلاقاتها الوطيدة وشراكتها الاستراتيجية المتنامية مع العديد من الدول العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز أوجه التعاون في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية والإنسانية، سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغير المناخي، وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في مواجهة العديد من الأزمات والكوارث.

وأضافت أن العالم يعيش تحديات وجودية من الصراعات والنزاعات المسلحة والجماعات الإرهابية وموجات من خطاب الكراهية والعنف والتطرف، والآثار السلبية لتداعيات التغير المناخي في ظل نظام اقتصادي يتسم بالهشاشة، مما انعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

مساعدات

وقالت: ((إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تمثل اختباراً حقيقياً للإنسانية جمعاء في رفض سياسة العقاب الجماعي، ومن المهم أن يكون لبرلماناتنا موقف ثابت يطرح إطار عمل مشترك تتواصل فيه جهودنا الجماعية بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية، وإيجاد أفق للسلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية)).

واختتمت كلمة الشعبة بالتأكيد على أن انضمام المجلس الوطني الاتحادي كعضو مراقب في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي والبرلمان الأفريقي، يؤكد عمق علاقات التعاون والشراكة البرلمانية المشتركة، والرغبة المشتركة في تعزيز العمل البرلماني، بما ينعكس إيجاباً على الحوار والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بين بلدان جنوب - جنوب.

وقالت عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع ((ثلاثية التنمية المستدامة - الطاقة - البيئة))، إن دولة الإمارات اختتمت دورة تاريخية باستضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، نجحت خلالها في إرساء معايير جديدة وخطوات جادة لنجاح العمل المناخي، وتفعيل الصندوق العالمي للمناخي، كما حققت تغيراً جذرياً في آلية مؤتمرات الأطراف وأجندتها، وطبيعة وتعزيز مشاركة ومساهمة البرلمانيين في هذا التجمع المناخي العالمي، فالدولة أدركت منذ البداية أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة العالمي الحالية والمستقبلية، وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن ثمة التحول الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة .

رؤى مستقبلية

وقالت عائشة إبراهيم المري عضو المجلس الوطني الاتحادي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع ((تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية))، أن دولة الإمارات عملت على تقوية وتوسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من دول العالم، لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعرقل تسريع التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتمتلك الإمارات إرثاً تاريخياً طويلاً، ورؤى مستقبلية في تحفيز التجارة الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية .

وقدمت عائشة المري مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي أشارت إلى ضرورة تعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات المشتركة بما يساعد في تقريب وجهات النظر وتعزيز أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية.

جهود

وأكد وليد المنصوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع ((مداخلة تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار))، أن دولة الإمارات تؤمن بأن تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات وبناء جسور الشراكة والتعاون، وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي، هو الضامن لمعالجة الأزمات والقضايا، واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية.

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