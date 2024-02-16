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صقر غباش يترأس وفد «المجلس الوطني» إلى الأردن ومصر

2/16/2024 7:18:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 22 فبراير الجاري.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلسي النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع الأردن ومصر، والتي تأسست على الاحترام والثقة المتبادلة، وما يجمعهما بدولة الإمارات من أخوة وأهداف وقواسم مشتركة تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار.

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش، خلال الزيارتين، جلسات مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة، ولمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

ويضم وفد المجلس، كلاً من: الدكتور أحمد المنصوري، وحشيمة العفاري، وسالم المفتول، وسلطان الزعابي، ومحمد اليماحي، وناعمة الشرهان، ونجلاء الشامسي أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس، وطارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

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