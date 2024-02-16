قانونيون يحذرون من استخدام أجهزة التعقب لرصد الآخرين

حذر قانونيون من استخدام أجهزة التعقب أو التتبع الذكية، التي ترصد وتتابع تحركات أفراد آخرين، مؤكدين أن هذه الممارسات، وإن كان الهدف منها هو الاطلاع والمتابعة الدائمة لحركة ومواقع الطرف الآخر، ومعرفة المدة الزمنية التي استغرقها في الموقع الموجود فيه، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تتيحها تلك التقنيات، إلا أنها تعتبر مجرَّمة وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.



وبحسب المادة المذكورة ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص)).



وحذرت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، من إساءة البعض استخدام أجهزة التعقب الذكية، التي تتيح للأشخاص إمكانية رصد ومتابعة تحركات أفراد آخرين، ومعرفة مواقع وجودهم باستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ((GPS)).



وبينت الدائرة، من خلال مقطع تسجيلي، نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، أن البعض يلجأ بدافع الشك أو السعي لإثبات واقعة معينة في حق شخص آخر، كتعمد الكذب حول مكان وجوده، أو عدم التفرغ لمتابعة واجباته الأسرية وغيرها، إلى ارتكاب ممارسات معاقب عليها قانوناً، وتجعل من مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، كونها تمثل انتهاكاً للخصوصية.



وقال خالد المازمي، مستشار قانوني: ((انتشرت مؤخراً العديد من أجهزة التنصت والتعقب، التي يضعها أشخاص بهدف معرفة أماكن الأشخاص المراد تعقبهم، وتسجيل أصواتهم خفية، وهذا الفعل يعتبر مجرَّماً، وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومن ذلك تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير، أو إفشاؤها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ويعتبر الفعل اعتداء على الخصوصية، وذلك بتتبعه بشكل خفي، ومن دون إذنه أو موافقته، في ظل الحرية الشخصية للشخص، وعدم رغبته بمعرفة مكانه إلا بموافقته، أو الإدلاء بنفسه عن مكانه)).



وأضاف: ((ولكن في حال رغبة الشخص إثبات واقعة معينة، وذلك بدافع الشك، يجب عليه اتباع الطريق الذي رسمه القانون في إثبات الوقائع، منها طلب إثبات الحالة الجنائية عن الواقعة، أو الإبلاغ عن الجريمة في حال ارتكابها، أو طلب إثبات حالة عن طريق المحكمة المستعجلة، دون أن يكون قد مس بحرية الغير)).



وقالت المحامية ريا البلوشي: ((للأسف الشديد، يحدث هذا الموضوع بين الأزواج، بوضع جهاز تتبع الحركة أو التنصت، ويعد ذلك تعدياً على الخصوصية، حيث إن حرمة الإنسان، وحرمة حياته الخاصة، من أهم الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية العظيمة، فجاء قوله تعالى: ((ولا تجسسوا))، فالتجسس يحمل كل أنواع التعدي على الحرية الشخصية للآخرين، فجاء المشرع الجنائي مستهدياً بذلك، فجرَّم كل ما من شأنه التعدي على خصوصية الغير، وجعله مُجرَّماً ضمن الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات)).



وأفاد المحامي علي حسن الحمادي، بأن استخدام تقنيات رصد وجود الأشخاص، تعد سلاحاً ذا حدين، فهي من جانب أداة حماية وأمان لرب الأسرة، كونها تساعده في تتبع ومراقبة مواقع وجود أبنائه، بينما يتسبب الاستخدام الآخر لها، والمرتبط بانتهاك الخصوصية، في إحالة مرتكبها إلى المحكمة، وبالتالي، تعرضهم للمساءلة القانونية.



وأضاف: ((كما شدد القانون على عقوبة الحبس، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بهدف التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة)).



أما بخصوص الحالات التي يجوز فيها تداول ونشر مواقع وجود الأشخاص، فأوضحت المحامية عبير الدهماني، أن قيام شخص ما بنشر خصوصياته على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أماكن ومواقع وجوده أو صوره وغيرها، يعد بمثابة موافقة ضمنية، بجواز تداولها ومشاركتها، وبالتالي، عدم معقولية ادعاء صاحبها الأصلي بتعرضه إلى اعتداء على خصوصيته.



وبينت أن نشر الأشخاص لخصوصياتهم، هو في حقيقة الأمر مشاركة متاحة أمام الجميع، وبالتالي، إعادة نشر تلك المواقع أو الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد استمراراً لتلك المشاركة، مؤكدة على أن التطور التكنولوجي، رغم ما يحمله من فوائد جمة، إلا أنه يطرح تحديات كبيرة، تتعلق بالحفاظ على الخصوصية، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

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