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وزراء ومسؤولون يعزّون في وفاة حسن بن الشيخ

2/16/2024 7:18:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم عدد من الوزراء والمسؤولين واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ. وقدم واجب العزاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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