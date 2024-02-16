حسن بن الشيخ.. قامة وطنية وأحد رواد نهضة دبي التجارية والصناعية

ودعت إمارة دبي ودولة الإمارات قامة وطنية، وشخصية اقتصادية بارزة عملت بكل جد واجتهاد في المراحل الأولى، وتعد أحد رواد نهضة دبي التجارية والصناعية.. الفقيد حسن محمد بن الشيخ، الذي كان مثالاً يحتذى به في العمل والجد والاجتهاد، ومدرسة في الأخلاق، عرف بأخلاقه وعطائه وحرصه الكبير على تعزيز ريادة دبي في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية.

كان حسن محمد بن الشيخ أحد اقتصاديي دبي الأوائل الذين كان لهم دور كبير في نهضتها التجارية والصناعية، تقلد الفقيد العديد من المناصب من ضمنها رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي لمدة 3 سنوات خلال الفترة ما بين 1997 و2000، وذلك بعد شغل منصب النائب الثاني للرئيس خلال الفترة 1983 و1997، لذلك كان له دور كبير في تعزيز نمو النشاط التجاري في دبي.

ولد حسن بن الشيخ في دبي عام 1936، ونشأ في بيئة تجارية عريقة، إذ أسس والده الشيخ محمد بن الشيخ شركة ((بن الشيخ))، والتي أصبحت لاحقاً إحدى أكبر الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سار حسن بن الشيخ على خطى والده، وبدأ مسيرته المهنية في سن مبكرة، حيث انضم إلى شركة العائلة.

وبفضل ذكائه وروحه المبادرة، ساهم بشكل كبير في توسيع وتطوير أعمال الشركة، وجعلها من روّاد القطاع الخاص في دبي.

إرث وطني

ترك بن الشيخ إرثاً وطنياً هائلاً، حيث كان أحد أبرز رواد الأعمال في دبي، الذي استطاع من خلال أعماله ومشروعاته الارتقاء بالصناعة الوطنية من المحلية للعالمية متسلحاً بالابتكار والإبداع، حيث عاش حسن بن الشيخ حياة حافلة من العطاء والمساهمة الفاعلة في مسيرة دبي الاقتصادية وفي قطاع الأعمال، ونعاه عدد من المسؤولين وقيادات الأعمال وممن عاصره في فترات حياته المفعمة بالعمل والجهد والمثابرة، مشيدين بدوره الكبير في الغرفة وفي العديد من القطاعات الاقتصادية.

أسس حسن بن الشيخ العديد من الشركات التي حققت نجاحات كبيرة والتي كان من ضمنها ((مجموعة حسن بن الشيخ للصناعات)) وذلك عام 1959، في دبي، والتي سرعان ما تحولت بفضل النجاحات التي حققتها إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في العديد من الصناعات من ضمنها صناعة الورق، والمستهلكات الصحية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، ما دخلت المجموعة على قطاعات العقارات والتجارة العامة. وباتت المجموعة اليوم سلسلة كبيرة من الشركات والمصانع والتي من أهمها ((مصانع حسن بن الشيخ للصناعات الغذائية))، و((مصنع حسن بن الشيخ لصناعات الورق والمستهلكات الصحية والبلاستيك))، و((شركة حسن بن الشيخ للتجارة العامة))، و((شركة حسن بن الشيخ العقارية))، و((المطبعة العصرية ومكتبتها))، و((شركة مودرن فود)).

إسهامات

كان للفقيد من خلال مسيرته العملية في غرفة دبي إسهامات كبيرة في تطوير الغرفة والقطاعات الاقتصادية كافة، لا سيما القطاع الصناعي باعتباره رجل صناعة في الأساس، كما كان له دور كبير في ترويج الاستثمار في دولة الإمارات ودبي في جميع دول العالم، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية، لا سيما الشركات الناشئة. كان الفقيد شخصية محبوبة مـن الجميع، ودمث الأخلاق لا يتأخر عن أي مبادرة في صالح دبي أو الغرفة، وكان لمقترحاته دور كبير في نهضة دبي الاقتصادية، كما لم يتأخر عن تقديم النصيحة للتجار والمستثمرين طـوال سنوات عمره، رحمه الله.

بصمة

ونعت غرفة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة ((إكس)) الراحل قائلة: ((نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله حسن بن الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي خلّد بصمته بين التجار على مدار 17 عاماً من خلال منصبه، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية وساهم في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية. إنا لله وإنا إليه راجعون)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز