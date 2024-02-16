هل نحن في عصر معاداة التحوّل الأخضر؟

ما عدد الأشخاص الذين تعتقد أنهم سيكونون على استعداد للتخلي عن 1 % من دخلهم الأسري كل شهر لمكافحة الاحتباس الحراري؟

هل تعلم أن هذه النسبة ليست 20 % أو 40 % من سكان العالم، بل تصل إلى 69 %، وفقاً لدراسة مذهلة أجراها أربعة خبراء اقتصاديين أوروبيين نُشرت الأسبوع الماضي. أقول ((مذهلة)) لأن التحليل الذي شمل 130 ألف شخص في 125 دولة يظهر أيضاً أن معظمهم ليس لديهم أدنى فكرة عن أن النسبة تصل إلى 69 %، في المتوسط، بل يعتقدون أن النسبة بحدود 43 %. علاوة على ذلك، يرغب 89% منهم في أن تقوم الحكومات ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري.

وعلى حد تعبير تيودورا بونيفا، المشاركة في تأليف الدراسة: ((تريد معظم شعوب العالم مكافحة تغير المناخ، لكن هذه الأغلبية تعتقد أنها الأقلية. من الضروري هنا أن نتوقف عند أهمية هذا التصور الخاطئ، فمن غير المرجح أن يتصرف الناس لصالح الصالح العام إذا كانوا يعتقدون أن الجميع يتصرفون بأنانية، وكما تقول بونيفا: ((ستتساءل لماذا يجب أن تكون أنت الأحمق الوحيد الذي يتوقف عن السفر جواً إلى مايوركا)).

أدرك أنه من الأسهل بكثير أن تخبر أحد الباحثين أنك تهتم بالمناخ بدلاً من شراء سيارة كهربائية، لكن هذه الدراسة التي خضعت لمراجعة النظراء لا تزال مثالاً مرحباً به على المعرفة اللازمة لمعالجة واحدة من أصعب أسئلة السياسة المناخية اليوم: هل يمكن خفض انبعاثات الكربون في ظل تصاعد عدم المساواة والشعبوية التي تغذي نبرة العداء ضد التحول الأخضر؟ تبدو الإجابة صعبة في بداية عام انتخابي هائل، حيث من المقرر أن يدلي نحو نصف سكان العالم البالغين بأصواتهم.

وقبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو، دفع غضب الناخبين، الزعماء من بروكسل إلى برلين إلى تخفيف الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات من المزارع والتدفئة المنزلية وغير ذلك. من ناحية أخرى، من الممكن أن يكون الرئيس الأمريكي القادم هو دونالد ترامب، الذي هاجم بشدة ((البيئيين المجانين)).

ويواجه الناخبون البريطانيون حكومة محافظة قلصت مراراً وتكراراً أهداف الحياد الكربوني، ومعارضة عمالية خفضت الأسبوع الماضي خطة إنفاق خضراء مميزة بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني، في اليوم نفسه الذي أكد فيه العلماء أن الاحتباس الحراري قد دخل منطقة جديدة بعد تجاوزه 1.5 درجة مئوية خلال الـ12 شهراً الماضية.

إذن، لا عجب إذا كان الناخبون المعنيون بالمناخ يعتقدون أنهم أقلية كبيرة، ومع ذلك تشير الأبحاث العالمية إلى خلاف ذلك. وعلى سبيل المثال، يعتقد البريطانيون أنهم يعيشون في بلد حيث يمكن أن يخصص 37 % فقط من السكان 1 % من دخلهم لمكافحة المناخ، لكن الدراسة تشير إلى أن الرقم الحقيقي هو 48 %، فيما تزداد فجوة الإدراك هذه في الولايات المتحدة.

وهناك موقع على الإنترنت يمكنك من خلاله أن ترى موقع بلدك في هذا السياق. وتعد كل من الورقة البحثية والموقع الإلكتروني مثالين لطرق ذكية لإيصال رسالة عامة في وقت يتسابق فيه القادة اليمينيون المتطرفون ليجادلوا بأن تغير المناخ هو فقط مصدر قلق مبالغ فيه للنخب الحضرية المتميزة.

واليمين المتطرف ليس وحده، فقد يدافع السياسيون عن الوظائف الخضراء الموثوقة ذات الأجور الجيدة، لكن التقارير الإخبارية في الولايات المتحدة تشير إلى أن الواقع قد يبدو أقرب إلى ساعات العمل الطويلة والأجر المتوسط الذي يتقاضاه سائق ((أوبر)).

وهذه التقارير يحتويها كتاب حديث لاذع بعنوان ((إلى أين ذهب جميع الديمقراطيين؟))، من تأليف جون جوديس وروي تيكسييرا، وهما محللان سياسيان أمريكيان ذوا ميول يسارية. وهما يعتقدان أن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة خسر تأييداً مهماً من الطبقة العاملة باعتبارها ((حزب ظل)) من المتطرفين الثقافيين الذين دفعوا باتجاه سياسات متطرفة بشأن العرق، والهجرة، والجنس والمناخ.

وإذ يعربان عن يأسهما من ((العداء المتعصب)) التي يبديه الراديكاليون المناخيون تجاه الوقود الأحفوري، يدعو المؤلفان إلى اتباع نهج وسطي أكثر تدرجاً لمواجهة مشكلة المناخ التي يقولان إنها ((لا يمكن حلها إلا على مدى عقود)). لكن من المؤسف أن العلم يظهر أن الحكومات ظلت مترددة لفترة طويلة بالفعل، وهذا يعني أن التدابير المناخية العادلة والمصممة بعناية والمعلن عنها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لكن لحسن الحظ، بدأت مثل هذه الإجراءات في الظهور. وعلى سبيل المثال، صُمم قانون خفض التضخم الأمريكي لعام 2022 لتقديم إعفاءات ضريبية أعلى لأصحاب العمل في مجال الطاقة النظيفة الذين يدفعون مستوى معيناً من الأجور.

كما أظهر بحث حديث أنه ما أن قامت الحكومة الإسبانية، بعد جهود تفاوضية مضنية، بوضع سياسة لإغلاق مناجم الفحم في شمال البلاد، فقد ارتفعت نسبة التصويت لصالح الحكومة في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الأخرى. ما زالت الطريق طويلة، كما أن كثيراً من الناشطين المناخيين يبدون قدراً كبيراً من الانزعاج تجاه الافتقار إلى ((الإرادة السياسية)) وكأن هذا الأمر يمكن عبر سحر ما وضعه في زجاجة واستحضاره بسرعة، فيما أن واقع الأمر يقول إن سياسات المناخ في القرن الحادي والعشرين هي أمر صعب وشائع، في ظل ما تواجهه من تحديات وعداء. كما أننا لم نحاول قط من قبل إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي بمثل هذه السرعة.

إن السياسيين يتعلمون من خلال التجربة. وفيما يبدو أن العمل المناخي مشحون على نحو مستحيل، يتضح تدريجياً أنه ليس كذلك.

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