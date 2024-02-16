موجة صفقات «حوض برميان» تؤسس لبداية حقبة جديدة لثورة النفط الصخري

شهدت ثورة النفط الصخري التي بدأت منذ 15 عاماً انتشار آلاف شركات الحفر الصغيرة التي قلبت الأمور رأساً على عقب في سوق الطاقة العالمي، ودفعت الولايات المتحدة من جديد إلى سدة أكبر المنتجين على مستوى العالم.

اليوم بعد اجتياح موجة اندماجات بمليارات الدولارات لحوض برميان، محرك صناعة النفط الأمريكي، تغير المشهد، حيث تسيطر الآن حفنة من الشركات الضخمة على مقاليد الأمور. واستحوذت، هذا الأسبوع ((دياموند باك إنرجي)) على غريمتها ((إنديفور)) في صفقة بقيمة 26 مليار دولار، ما عزز قيمة موجة الصفقات التي تردد صداها في جوانب صناعة النفط والغاز منذ بداية العام الماضي إلى قرابة 180 مليار دولار، مع استحواذ كبريات الشركات المدرجة على منافساتها.

وتسيطر 10 شركات فقط حالياً على أكثر من 6.4 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً، من إجمالي إنتاج حوض برميان البالغ 12.1 مليون برميل من المكافئ يومياً، بحسب وود ماكنزي للاستشارات. ومن المقرر إنتاج كل واحدة من الشركات الست أكثر من 700.000 برميل من النفط المكافئ يومياً، أو أكثر مما تنتجه بعض من الدول الأعضاء في منظمة ((أوبك)). وبذلك، ستسيطر شركتان، هما ((إكسون موبيل)) و((دياموند باك))، على نصف حوض ميدلاند الذي يشكّل الجزء الشرقي من حوض برميان.

وقال دان بيكرينج، مؤسس مجموعة بيكرينغ إنرجي بارتنرز للاستشارات والاستثمار: ((الأمر يتعلق حالياً بشركات كبيرة، لا صغيرة))، وتابع: ((يحمل هذا في طياته إيقاعاً ومضموناً مختلفاً)).

وفي الأربعة أشهر الماضية وحدها، أعلنت ((إكسون)) استحواذها على ((بايونير ناتشورال ريسورسز)) في صفقة بلغت 60 مليار دولار، وهي أكبر منتج للنفط في حوض برميان. ووافقت ((أوكسيدنتال)) على الاستحواذ على ((كراون روك)) لقاء 12 مليار دولار. أما ((دياموند باك))، فقد أعلنت شراء ((إنديفور)) الخاصة. وثمة صفقة ما زالت مُعلّقة، تستحوذ بموجبها ((شيفرون)) على ((هيس))، وستمنحها أصولاً نفطية صخرية في حقل ((باكن)) النفطي الشاسع الواقع في داكوتا الشمالية.

ومن شأن هذه الصفقات أن تؤدي إلى دخول حوض برميان حقبة جديدة، ينتهي فيها تركيز التنقيب على النمو بأي ثمن، وهو ما كان قد دفع الحوض إلى أن يكون الأغزر إنتاجاً في البلاد.

ويرى أندرو ديتمار، نائب الرئيس الأول لدى إنفيروس للاستشارات، أن الأمر يبدو وكأنه صفحة تُطوى، من مرحلة استكشافية توسعية في مجال النفط الصخري، إلى مرحلة متراجعة ولكن مُدارة.

وفي الأعوام الخمسة الماضية، قررت الشركات العامة، بفعل ضغوط من ((وول ستريت))، إلى الابتعاد عن السعي المكلّف وراء الأحجام، واتجهت إلى إعادة الأموال إلى المساهمين.

وقادت الشركات الخاصة المشغلة للآبار، وهي من الأقل تقيداً بطلب السوق، قدراً كبيراً من النمو الذي شهده حوض برميان، إذ استجابت للزيادة السريعة للأسعار بتكثيفها للإنتاج. وحالياً، مع خضوع هذه الشركات للاستحواذ من منافسين كبار، فقد خفتت الزيادات الكبيرة المُحتملة من جديد.

من جهتها، أعلنت ((دياموند باك)) إنها بصدد إزالة منصات الحفر من الحقل بمجرد إتمام الاستحواذ، لكنها تؤكد مواصلتها الزيادة التدريجية للإنتاج. وقال كونراد جيبنز، الرئيس المشارك لقسم عمليات التنقيب في الأمريكتين لدى ((جيفريز)): ((لا يمكن أن يتنامى عدد الحفارات بعد الموجة الأخيرة من عمليات الاستحواذ التي أجرتها كل من إكسون وشيفرون ودياموند باك وأوكسيدنتال، وتابع: يشير هذا إلى أمر واحد، وهو أننا متجهون نحو أسعار أعلى للنفط. إنها ليست مسألة ما إن كان ذلك سيحدث، وإنما موعد حدوثه.

ويشي الالتزام بخطط التنقيب الصارمة بأن صناعة الطاقة الصخرية في الولايات المتحدة ستبتعد عن دورها باعتبارها مورداً متأرجحاً، ويعني قدرتها على رفع الإنتاج لتهدئة زيادات الأسعار، كما فعلت ذات مرة في وقت مبكر من الطفرة.

وعلّق بيكرينج: ((إذا كانت إكسون وشيفرون وأوكسيدنتال ودياموند باك وغيرها، لديهم برنامج ما ويشقون طريقهم لتنفيذه، فمن غير المُرجح أنها ستسرّع خطاها حينما تكون الأسعار مرتفعة، ومن غير المُرجح أنها ستُبطئ أعمالها حينما تكون الأسعار منخفضة، وسيؤدي هذا إلى أن تكون أوبك ذات أهمية أكبر))، في إشارة إلى التكتل النفطي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، فمن شأن هذه الاستحواذات تمكين المنتجين في حوض برميان من الإبقاء على وضع التربّح، حتى عندما تصاب السلعة بالركود. وتعتقد ((وود ماكنزي)) أن المشغّلين بإمكانهم خصم 5 دولارات من البرميل الواحد من تكلفة التعادل للحفر، التي تبلغ ما يتراوح بين 30 دولاراً و35 دولاراً للبرميل الواحد في الحوض. ويُشار إلى تسجيل خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل في ختام تداولات الثلاثاء الماضي.

ثمة طريقة مع ذلك من شأنها خفض التكاليف، وهي ضم مساحات المتجاورة، ما سيمكّن الشركات من العمل في مساحات شاسعة، بدلاً من قطع أراض مقسّمة. كما يمكن للشركات تمديد طول آبار النفط الأفقية التي ينقبون فيها، وتركيز البنية التحتية فوق الأرض.

وأعلنت ((دياموند باك))، التي تتخذ من ميدلاند في تكساس مقراً لها، أن لديها قرابة 100.000 فدان تلامس أراضي ((إنديفور)). وتعتقد الشركة في قدرتها على تمديد ما يصل إلى 175 بئراً جانبية، بحيث تتقاطع في مواقع الشركتين، في حين ستحقق وفورات في التكاليف السنوية تُقدّر بقيمة 550 مليون دولار.

وقال كايس فانت هوف، كبير المسؤولين الماليين لدى ((دياموند باك)): ((في كل صفقة أجريناها، كنا ندلف من الباب، تاركين غرورنا خلفه، ونجلس مع الطرف الآخر في الغرفة، ونتحرى أفضل خدعة تمكننا من حفر الآبار في محيطنا)). كان أوتري ستيفنز، الذي طوّر ((إنديفور)) من منصة حفر واحدة منذ نحو نصف قرن، قرر عدم بيع الشركة لسنوات. لكن مطلعين على الصفقة أفادوا بأنه وافق في نهاية المطاف على بيعها لصالح ((دياموند باك))، ما يعود جزئياً إلى أنها ستُبقي على الشركة في ميدلاند، حيث يقع أيضاً مقرها.

من جهتها، أفصحت ((إكسون)) عن أنها ستكون قادرة على تحقيق وفورات سنوية بقيمة ملياري دولار في العقد المقبل، من خلال استحواذها على ((بايونير))، وسيكون ذلك مدفوعاً إلى حد كبير باستغلالها للتكنولوجيا لزيادة استخراج النفط، ولكن أيضاً من خلال آبار أطول. وذكر آلكس بيكر، مدير البحوث لدى ((وول ماكنزي)): ((أشعر وكأننا وصلنا إلى مرحلة، ربما قبل عام أو عامين قبل أن تبدأ هذه الموجة،، حيث شعرت أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يصل إليه بيرميان من حيث التكلفة وتعادل العرض)). وتابع ((لكن كافة هذه الصفقات برهنت على أنه ما زال هناك مجال أمام تحسين الكفاءة)).

وتركز الشركات حالياً على إتمام صفات الاستحواذ، إذ تدرس الجهات التنظيمية الأمريكية المعنية بالمنافسة الصفقات التي أبرمتها كل من ((إكسون)) و((شيفرون)) و((أوكسيدنتال)).

ولا يتوقع المحللون أن تحظر لجنة التجارة الفيدرالية أياً من هذه الصفقات. ولكن في مرحلة ما، فإن استمرار تركز السيطرة على قلب معاقل النفط في الولايات المتحدة قد ((يرفع أعلاماً حمراء)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز