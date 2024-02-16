كيف سيغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي إدارة الأصول؟

ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ابتكار ثوري ومربك على نطاق واسع، سيؤدي إلى تدمير الوظائف وتعزيزها على حد سواء. وقد أصبح التوازن بين الاثنين الآن موضوعاً ساخناً، حيث تجد إدارة الأصول نفسها تنخرط فيه بشكل متزايد، وإن كان ذلك عن غير قصد، وتعتبر أن الأمر بمثابة ((تجربة طبيعية)).

ويسلط كيفية نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة، الضوء، ليس فقط على النقاش عن الوظائف فحسب، بل أيضاً على المشكلات المؤسسية والتنظيمية الأوسع التي ستؤثر على بقية قطاعات المال والصحة، وما هو أبعد من ذلك.

وإحدى أكثر الجوانب لفتاً للانتباه في ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه ما زال في طور البداية. أما محركاته الرئيسة، وهي القوة الحوسبية والبيانات والمواهب والتمويل، فتتضاعف على نطاق واسع وبسرعة من شأنها أن تعزز قواه المخلة بالنظام. ولا عجب من بروزه على قمة جداول أعمال الرؤساء التنفيذيين في عدد متزايد من الشركات والقطاعات.

وإدارة الأصول واحدة من القطاعات التي يقدم فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي وعوداً كبيرة، ما يشير إلى سلسلة تغيرات في كيفية عمل الصناعة وتنظيمها. وبالفعل تستخدمه حالياً الشركات الأكثر مرونة؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية، والتواصل على نحو أفضل، ولحماية أفضل ضد الهجمات السيبرانية. وليست هذه سوى البداية فحسب.

ويمكن لفرق الاستثمار أو تلك التي تتعامل مع العملاء وجهاً لوجه، إعداد عروض مرئية بسهولة فائقة لتسليط الضوء على القدرات أو تبرير الأفكار التجارية الجديدة. أما التواصل بشأن العوائد وتحليلات الأداء، وهو التزام حاسم ويستغرق وقتاً طويلاً، فيتم إنجازه بسرعة أكبر وبدقة أكبر. ويتوفر لدى فرق التكنولوجيا مزيد من الأدوات في جعبتهم لمجابهة العدد المتزايد من محاولات القرصنة.

في كل حالة من هذه الحالات يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي أداء الموظفين، ويساعدهم على الوصول لمستويات أعلى في منحنى القيمة المضافة. وبينما ستكون هناك خسارة بين صفوف وظائف الأعمال الروتينية ذات المهارات المنخفضة، فإن تأثيره الإجمالي على العمل سيكون إيجابياً، خصوصاً مع توظيف عدد أكبر من المهندسين. إن معرفة كيفية التحدث مع محركات الذكاء الاصطناعي صارت مهارة ضرورية، سواء للموظفين الجدد وكثير من الحاليين.

وبالنظر إلى المستقبل، فليس من الصعب تصور عالم تكون فيه محركات الذكاء الاصطناعي العامة جزءاً لا يتجزأ من جميع المهام ذات المهارات العالية في تخصيص الأصول، والمحافظ الاستثمارية النموذجية، واختيار الأوراق المالية وتخفيف المخاطر. سيتم تدريب هذه المحركات على مجموعات البيانات الهائلة الموجودة في هذا القطاع، والتي لا يتم استغلالها حالياً بشكل كبير.

وبالنظر إلى التقدم الذي يتم تحقيقه في مجالات أخرى بقطاع التكنولوجيا، فليس من الصعب أيضاً تصور مساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خلق وهيكلة فئات أصول جديدة، وسيتم تدريبها في هذه الحالة من خلال مزيج من البيانات الفعلية والافتراضية. وبمرور الوقت، ستجمع الأجزاء الأكثر ديناميكية ونجاحاً في إدارة الأصول بين أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي، وبين قدرات جديدة، والأكثر أهمية أن القدرات الجديدة ستكون من إنتاج الذكاء الاصطناعي نفسه. وسيأتي مع هذا القدرة على تخصيص حسابات استثمارية فردية أكثر دقة بكثير في تلبية قدرة العملاء على تحمل المخاطر، وأيضاً تلبية ميولهم السلوكية.

لكن الطريق أمامنا سيكون مضطرباً، فالإمكانات المتاحة بعيدة تمام البعد عن أن تكون خالية من العيوب، فضلاً عن أن المواهب ليست موزعة على نحو متكافئ، ويخضع تطبيقها للتحيزات. ولا توجد إجابات جيدة حتى الآن عمن سيكون مسؤولاً عن مراقبة الذكاء الاصطناعي داخلياً، وماهية اللوائح المحلية، وربما الدولية، التي ستحكمه. أضف إلى ذلك أن التفتت المتزايد لمجموعة التقنيات المطلوبة بين الصين وأمريكا، وهي ظاهرة لن تزدد إلا تفاقماً، ستجعل أوضاع الذين يعيشون في الوسط أقل راحة على وجه الخصوص.

سيكون هذا طريقاً سيشهد بدوره اضطرابات في هيكل الصناعة. وأولئك الذين سيتأخرون في فهم القوة المخلة بالنظام للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المحتملة، خصوصاً من حيث الموهبة والمرونة الإدارية وتنظيم البيانات، سيجدون صعوبة في اللحاق بالركب. وستتسع الفجوة، إذا فشلوا في استغلال فرص القفزات النوعية التي لن تكون سانحة على الأرجح إلا في وقت مبكر.

وإذا ما وضعنا كل هذه العوامل في الاعتبار، ستدفع هذه الديناميكية اتجاهات الصناعة نحو هيكل يضم حفنة ضئيلة من الشركات الكبرى وعدداً أكبر من اللاعبين المتخصصين الأصغر. أما المديرون متوسطو الحجم، الذين يديرون أصولاً تتراوح بين 100 مليار و500 مليار دولار، والشركات المتأخرة عن ركب الذكاء الاصطناعي التوليدي، فستتعرض لضغوط للاندماج، أو ستصاب بالضمور، وهذا هو المكان الذي يحدث فيه تدمير الوظائف.

ما تواجهه شركات إدارة الأصول سيتكرر بطرق أخرى وفي قطاعات أخرى، تشمل بقية القطاع المالي والصحي. إنها ظاهرة لن يمكن للشركات إلا تجاهلها على مسؤوليتها الشخصية. وهي أيضاً ظاهرة من شأنها وضع ضغوط أيضاً على الجهات التنظيمية، الذين رغم تركيزهم الشديد على المصارف، إلا أنهم متخلفين بالفعل في مسألة فهمهم للمؤسسات غير المصرفية والإشراف عليها.

رئيس كلية ((كوينز)) بجامعة ((كامبريدج)) ومستشار لمؤسستي ((أليانز)) و((غراميرسي))

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز