«طيران الإمارات» تنقل 3 ملايين مسافر بين دبي وبراغ في 14 عاماً

نقلت طيران الإمارات أكثر من 3 ملايين مسافر بين دبي والعاصمة التشيكية ((براغ)) منذ الرحلة الافتتاحية في عام 2010، ولعبت دوراً مهماً في ربط جمهورية التشيك بالعالم ودعم نشاطها التجاري والاقتصادي.

وعلى مدى 14 عاماً دعمت طيران الإمارات الطلب المتزايد على السفر لدى العملاء التشيكيين إلى وجهات عالمية خارج دبي، بما في ذلك وجهات مثل موريشيوس، جزر المالديف، سيشل، وسريلانكا. كما سهلت الناقلة على المسافرين التشيكيين الاتصال المريح مع فيتنام، التي تعتبر وجهة شعبية بين الجاليات التشيكية - الفيتنامية، من خلال توفير رحلات إلى هانوي وهوشي منه.

وتشمل الوجهات السياحية الأخرى للمسافرين مع الإمارات القادمين من براغ كل من بالي، بانكوك وبوكيت في تايلاند، وطوكيو، وسنغافورة، وكوالالمبور في ماليزيا. وأطلقت الإمارات خدماتها إلى براغ في عام 2010 وتعمل حالياً رحلة يومية بين براغ ودبي بطائرة بوينج 777-300.

ولعبت الناقلة من خلال شبكتها العالمية التي تضم 140 حول العالم دوراً مهماً في تسهيل التواصل الجوي للمسافرين التشيكيين من خلال أسطولها الشاب، وعبر تقديم منتجات مميزة حازت على جوائز وخدمات رائدة في الصناعة.

واحتفت طيران الإمارات بالعميل رقم 3 ملايين الذي كان مسافراً على الدرجة الاقتصادية مع شريكته في رحلة من براغ إلى سيدني عبر محطة دبي بمناسبة عيد الحب، وتفاجآ كلاهما في مطار فاتسلاف هافيل براغ (PRG) يوم السفر بترقية مجانية إلى درجة رجال الأعمال لرحلتهما بالكامل، بالإضافة إلى هدايا تذكارية من متجر طيران الإمارات الرسمي وقسائم حصرية لمنتجات وخدمات متنوعة.

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