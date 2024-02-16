هيئة مطار الشارقة تستعرض في الهند خطط تطوير مركز الشحن

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعرضت هيئة مطار الشارقة الدولي أبرز التطورات الحالية والمستقبلية في مركز الشحن الخاص بالمطار خلال مشاركتها في معرض الهند للشحن الجوي 2024 في مدينة مومباي، بحضور أبرز المطارات العالمية وشركات الطيران والشحن الجوي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية معنية بالطيران.
وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها المستمرة في هذا الحدث إلى تعريف الحضور على أحدث الخدمات والتسهيلات التي تُقدم في مركز الشحن الجوي بمطار الشارقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع عدد من شركات طيران الشحن الجوي ووكلاء الشحن والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.
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