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هيئة مطار الشارقة تستعرض في الهند خطط تطوير مركز الشحن

2/16/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعرضت هيئة مطار الشارقة الدولي أبرز التطورات الحالية والمستقبلية في مركز الشحن الخاص بالمطار خلال مشاركتها في معرض الهند للشحن الجوي 2024 في مدينة مومباي، بحضور أبرز المطارات العالمية وشركات الطيران والشحن الجوي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية معنية بالطيران.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها المستمرة في هذا الحدث إلى تعريف الحضور على أحدث الخدمات والتسهيلات التي تُقدم في مركز الشحن الجوي بمطار الشارقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع عدد من شركات طيران الشحن الجوي ووكلاء الشحن والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.

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