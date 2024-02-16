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منح زياد خلف وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

2/16/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة بمنح الدكتور زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي وسام السياحة العربية، تقديراً لجهوده المستمرة في دعم الاقتصاد العربي من خلال الانفتاح على المستوى الإقليمي وتسهيل سير العمليات التجارية بين البلدان العربية الشقيقة عبر مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات عدة.

وقال الدكتور زياد خلف: لطالما آمنت بأن الجهود التي نبذلها من أجل الارتقاء باقتصاد بلادنا ستؤتي ثمارها، وبقدر فخري واعتزازي بهذا التكريم ومنحي وسام السياحة العربية، إلا أنني أجد نفسي اليوم أمام تحدٍ جديد، فالسعي نحو اقتصاد عربي مزدهر مستدام بجهودنا المتكاتفة وشغفي بالارتقاء بالقطاع السياحي سيمضي إلى آفاق أبعد.

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