«عزيزي» تبرم شراكة مع «أميريك» ضمن المرحلة 4 من «ريفييرا»

أبرمت ((عزيزي)) للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، شراكة مع ((أميريك))، الشركة الأمريكية المتخصصة عالمياً في صناعة البخار والساونا، بهدف توريد وتصميم وتركيب غرف البخار لكل المباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروع ((عزيزي ريفييرا)) في مدينة محمد بن راشد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: ((يسعدنا التعاون مع شركة ((أميريك)) الرائدة عالمياً في مجال ابتكار غرف البخار. نلتزم بوضع أعلى مستويات الجودة في قلب رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز والارتقاء بنمط حياة السكان في مجتمعاتنا، وتجسد الشراكة مع ((أميريك)) سعينا الدائم نحو تحقيق التميز في مشاريعنا)).

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