1.53 مليار درهم تصرفات عقارية بعجمان في يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 1227 تصرفاً عقارياً خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.53 مليار درهم، وسُجلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة ((الجرف 2)) بقيمة 165.5 مليون درهم.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن إحصاءات شهر يناير أشارت إلى نمو ملحوظ في حجم التداولات العقارية بنسبة تجاوزت 63.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ما يعكس جودة السوق العقاري في عجمان، ويؤكد الأداء الإيجابي التصاعدي، لا سيما في ظل الطلب المتزايد للاستثمار العقاري في مختلف مناطق الإمارة التي تتيح فرصاً استثمارية واعدة وتقدم تسهيلات ومحفزات تنافسية استثنائية.
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر يناير الماضي شهد 259 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 254 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ((محمد بن زايد 2))، وجاء حي ((الياسمين)) على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من ((الزاهية)) و((الحليو 2)) على التوالي، كما تصدر مشروع ((مدينة الإمارات)) قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي ((عجمان ون)) و((أبراج المدينة)).
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