1.53 مليار درهم تصرفات عقارية بعجمان في يناير

سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 1227 تصرفاً عقارياً خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.53 مليار درهم، وسُجلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة ((الجرف 2)) بقيمة 165.5 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن إحصاءات شهر يناير أشارت إلى نمو ملحوظ في حجم التداولات العقارية بنسبة تجاوزت 63.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ما يعكس جودة السوق العقاري في عجمان، ويؤكد الأداء الإيجابي التصاعدي، لا سيما في ظل الطلب المتزايد للاستثمار العقاري في مختلف مناطق الإمارة التي تتيح فرصاً استثمارية واعدة وتقدم تسهيلات ومحفزات تنافسية استثنائية.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر يناير الماضي شهد 259 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 254 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ((محمد بن زايد 2))، وجاء حي ((الياسمين)) على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من ((الزاهية)) و((الحليو 2)) على التوالي، كما تصدر مشروع ((مدينة الإمارات)) قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي ((عجمان ون)) و((أبراج المدينة)).

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