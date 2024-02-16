Saturday, 17 February 2024 06:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ساس»: الذكاء الاصطناعي التوليدي يرسم مستقبل الخدمات المالية

2/16/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركة ((ساس)) للتكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يرسم مستقبل الخدمات المالية، حيث أدى انتشار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توجيه قطاع الخدمات المالية للتكيف بسرعة من المستجدات المتلاحقة، كما هي الحال في القطاعات الأخرى، وظهور موجة من الأسئلة التنظيمية والأخلاقية. ومنها: كيف ستتمكن البنوك وشركات التأمين وشركات خدمات المالية من تحقيق التوازن بين مخاطر ومنافع هذا النوع من الذكاء وغيرها من التقنيات التحويلية في عام 2024؟ وفي محاولة منهم للإجابة عن هذا السؤال، يتوقع خبراء الذكاء الاصطناعي و((ساس)) الرائدة في مجال التحليلات، تسجيل مزيج من نماذج النجاح والفشل، إلى جانب المساعي المتسارعة من جانب لتلبية توقعات المستهلكين والأطراف والجهات المعنية.

إخفاقات مصرفية

وقال دونالد فان ديفينتر، المدير الإداري لأبحاث المخاطر والحلول الكمية في ((ساس)): ((سيشهد عام 2024 ظهور المزيد من حالات الفشل في عالم البنوك، ما سيجبرها على التعامل مع السؤال الأهم في إدارة المخاطر، وهو: ((ما الاحتمال الذي يرجح تخلفنا عن سداد الالتزامات؟)) وستتم الاستعانة بالأدوات والتقنيات للإجابة عن هذا السؤال الوجودي.

وكشفت دراسة حديثة لأخصائيي إدارة المخاطر أن 80% من الشركات تتطلع إلى إجراء تحسينات كبيرة في أقسام إدارة الأصول والالتزامات. ومع ذلك، قال أقل من ثلث هؤلاء إن شركاتهم توظف التبادل المؤتمت للبيانات بشكل كامل بين إدارة الأصول والمخاطر، وغيرها من أقسام المخاطر أو إدارات الأعمال. ويعني هذا بدوره أن الوقت قد حان لتغيير هذا النهج)).

وقال أليكس كوياتكوفسكي، مدير الخدمات المالية العالمية لدى ((ساس)): ((في عام 2024، ستسعى البنوك التي تنطلق من نهج قائم على التفكير المستقبلي إلى خلق تجربة أكثر شمولاً للعملاء، وذلك من خلال تقييم تأثير الثورة المصرفية الرقمية. لقد أدى الانخفاض الكبير في عدد الفروع الفعلية إلى حرمان العديد من أصحاب الحسابات من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسهولة. ويواجه أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه التفاعلات الرقمية تحديات في التعامل مع مزودي الخدمات المالية عبر الإنترنت. ووفقاً لاستطلاع أجري في أواخر العام 2021، قال ربع العملاء في المملكة المتحدة إنهم يفضلون عدم التعامل مع فروع البنوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16022024000110011019ID1107862961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث