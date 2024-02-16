«ساس»: الذكاء الاصطناعي التوليدي يرسم مستقبل الخدمات المالية

أكدت شركة ((ساس)) للتكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يرسم مستقبل الخدمات المالية، حيث أدى انتشار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توجيه قطاع الخدمات المالية للتكيف بسرعة من المستجدات المتلاحقة، كما هي الحال في القطاعات الأخرى، وظهور موجة من الأسئلة التنظيمية والأخلاقية. ومنها: كيف ستتمكن البنوك وشركات التأمين وشركات خدمات المالية من تحقيق التوازن بين مخاطر ومنافع هذا النوع من الذكاء وغيرها من التقنيات التحويلية في عام 2024؟ وفي محاولة منهم للإجابة عن هذا السؤال، يتوقع خبراء الذكاء الاصطناعي و((ساس)) الرائدة في مجال التحليلات، تسجيل مزيج من نماذج النجاح والفشل، إلى جانب المساعي المتسارعة من جانب لتلبية توقعات المستهلكين والأطراف والجهات المعنية.

إخفاقات مصرفية

وقال دونالد فان ديفينتر، المدير الإداري لأبحاث المخاطر والحلول الكمية في ((ساس)): ((سيشهد عام 2024 ظهور المزيد من حالات الفشل في عالم البنوك، ما سيجبرها على التعامل مع السؤال الأهم في إدارة المخاطر، وهو: ((ما الاحتمال الذي يرجح تخلفنا عن سداد الالتزامات؟)) وستتم الاستعانة بالأدوات والتقنيات للإجابة عن هذا السؤال الوجودي.

وكشفت دراسة حديثة لأخصائيي إدارة المخاطر أن 80% من الشركات تتطلع إلى إجراء تحسينات كبيرة في أقسام إدارة الأصول والالتزامات. ومع ذلك، قال أقل من ثلث هؤلاء إن شركاتهم توظف التبادل المؤتمت للبيانات بشكل كامل بين إدارة الأصول والمخاطر، وغيرها من أقسام المخاطر أو إدارات الأعمال. ويعني هذا بدوره أن الوقت قد حان لتغيير هذا النهج)).

وقال أليكس كوياتكوفسكي، مدير الخدمات المالية العالمية لدى ((ساس)): ((في عام 2024، ستسعى البنوك التي تنطلق من نهج قائم على التفكير المستقبلي إلى خلق تجربة أكثر شمولاً للعملاء، وذلك من خلال تقييم تأثير الثورة المصرفية الرقمية. لقد أدى الانخفاض الكبير في عدد الفروع الفعلية إلى حرمان العديد من أصحاب الحسابات من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسهولة. ويواجه أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه التفاعلات الرقمية تحديات في التعامل مع مزودي الخدمات المالية عبر الإنترنت. ووفقاً لاستطلاع أجري في أواخر العام 2021، قال ربع العملاء في المملكة المتحدة إنهم يفضلون عدم التعامل مع فروع البنوك.

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