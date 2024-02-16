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النفط يرتفع بدعم توترات الشرق الأوسط

2/16/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 83.33 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتاً بما يعادل 1.0 % إلى 78.78 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع برنت بنحو 1.0 % بنهاية الأسبوع، ويتجه الخام الأمريكي للارتفاع زهاء 2.5 %.

ودعم التوتر في الشرق الأوسط أسعـــار الخــــام خلال الجلســــة.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق أمس بعد توقعات لوكالة الطاقة الدولية بتباطؤ نمو الطلب، والتي بددت الدعم الناتج عن التوتر الجيوسياسي والآمال باحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أول من أمس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024، فيما يتناقض مع وجهة النظر التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويضغط على معنويات السوق.

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