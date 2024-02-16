«سوق دبي» يرتفع %1.8 في أسبوع بمكاسب 17.5 ملياراً

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.8% الأسبوع الماضي بمكاسب جاوزت 17.5 مليار درهم مدعوماً بالنتائج القياسية والتوزيعات السخية للشركات والبنوك لعام 2023 فيما بلغت الأرباح الرأسمالية للأسهم المحلية 30.5 مليار درهم.

وخلال 5 جلسات، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.35 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 728.9 ملياراً في ختام التداولات أمس.

وخلال الأسبوع، ارتفعت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 31.9%، والاتحاد العقارية 11.7%، والاستشارات المالية الدولية 10%، وإعمار للتطوير 8.6%، وإعمار العقارية 6.2%، وزاد أرامكس 6%، واكتتاب القابضة 5.7%، والإمارات دبي الوطني 5.2%، والإمارات ريم للاستثمار 4.7%، وديار للتطوير 3.7%، وسوق دبي المالي 2.3%، ودبي الإسلامي 2.2%، والأنصاري للخدمات المالية 1.9%.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي الأسبوع الماضي بحصة 516.7 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 200.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 652.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 452.6 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) 0.89% إلى مستوى 9427.01 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 13 مليار درهم. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 434.3 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 281.7 مليون درهم.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 30.5 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي مدعومة بنتائج الشركات القوية 2023. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.576 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.607 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.878 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و728.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 6.54 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.8 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.08 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 114.15 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي أمس مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليرتفع مؤشر السوق 0.46% إلى مستوى 4258.78 نقطة.

وقفز سهم ((تكافل الإمارات)) بالحد الأقصى عند 0.447 درهم، ليقود ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 14.9%، كما صعدت أسهم إعمار للتطوير 4%، والإمارات ريم للاستثمار 3.7%، والأنصاري للخدمات المالية 2.8%.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) في تداولات أمس، بـ0.23% إلى مستوى 9427.01 نقطة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، رابكو للاستثمار 12.1%، والخليج للمشاريع الطبية 6.5%، وغذاء القابضة 4.65%، وملتيبلاي 3.1%.

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