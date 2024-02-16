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إنتر ميلان يكتسح ساليرنيتانا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

2/16/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه
الكبير على ضيفه ساليرنيتانا 4 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان الذي سيكون على موعد مع مواجهة ساخنة أمام ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلعب غداً مع مضيفه هيلاس فيرونا، علماً أن إنتر لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير، بفارق سبع نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس تورام، وبعده بدقيقتين سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 40 سجل دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر ميلان، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

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