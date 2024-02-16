إنتر ميلان يكتسح ساليرنيتانا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه
الكبير على ضيفه ساليرنيتانا 4 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.
ورفع إنتر ميلان الذي سيكون على موعد مع مواجهة ساخنة أمام ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلعب غداً مع مضيفه هيلاس فيرونا، علماً أن إنتر لديه مباراة مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير، بفارق سبع نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط.
وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس تورام، وبعده بدقيقتين سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 40 سجل دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر ميلان، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.
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