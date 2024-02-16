النفط يرتفع ويحقق مكاسب أسبوعية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، الجمعة، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.74 بالمئة عند التسوية إلى 83.47 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار بما يعادل 1.49 بالمئة إلى 79.19 دولاراً للبرميل.
وارتفع برنت بأكثر من واحد بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء ثلاثة بالمئة.
وتلقت الأسعار دعماً من جراء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107862957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.