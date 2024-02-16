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النفط يرتفع ويحقق مكاسب أسبوعية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

2/16/2024 7:18:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، الجمعة، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.74 بالمئة عند التسوية إلى 83.47 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار بما يعادل 1.49 بالمئة إلى 79.19 دولاراً للبرميل.

وارتفع برنت بأكثر من واحد بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء ثلاثة بالمئة.

وتلقت الأسعار دعماً من جراء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024.

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