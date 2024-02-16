ترامب يندّد بالمحاكمة الصورية بعد حكم بحقه في قضية احتيال في نيويورك

ندّد دونالد ترامب، الجمعة، بمحاكمة "صورية" بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار، ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي السابق على منصته تروث سوشل أن "هذا (القرار) صوري تماماً وبالكامل"، واصفاً القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

وأعلن ترامب لاحقاً، عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال





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