وول ستريت تغلق منخفضة مع تراجع آمال خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت الأسهم الأمريكية متراجعة، الجمعة، وسجل مؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض بعد أن أظهر تقرير ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع، ما بدد الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريباً.
وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أكبر من المتوقع في يناير، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم بعد شهور من التباطؤ.
وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضاً أسبوعياً بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 24.18 نقطة أو 0.49 بالمئة ليغلق عند 5005.15 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 132.38 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 15775.65 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 149.48 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 38623.64 نقطة.
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