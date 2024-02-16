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وول ستريت تغلق منخفضة مع تراجع آمال خفض الفائدة

2/16/2024 7:18:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت الأسهم الأمريكية متراجعة، الجمعة، وسجل مؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض بعد أن أظهر تقرير ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع، ما بدد الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريباً.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أكبر من المتوقع في يناير، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم بعد شهور من التباطؤ.

وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضاً أسبوعياً بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 24.18 نقطة أو 0.49 بالمئة ليغلق عند 5005.15 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 132.38 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 15775.65 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 149.48 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 38623.64 نقطة.

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