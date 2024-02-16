بعد الشرق الأوسط وأوروبا بلينكن يتوجه إلى أمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات

يتوجّه وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل للمرّة الأولى إلى البرازيل والارجنتين، وفق ما أعلنت الخارجيّة الأمريكيّة، الجمعة، فيما تسعى واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع قادة هذين البلدين الواقعين في أمريكا اللاتينية.

وسيلتقي وزير الخارجيّة الأمريكي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي في بوينوس آيريس. وسيحضر أيضاً اجتماعاً لوزراء خارجيّة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وفي هذه المناسبة، يمكن أن يعقد لقاءً نادراً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ويُكثّف بلينكن جولاته الدوليّة، وهو موجود في أوروبا الجمعة. لكنّه لم يسبق أن زار البرازيل، أكبر اقتصاد والدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكّان في أمريكا اللاتينيّة، منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات.

يرتبط هذا الغياب جزئياً بواقع أنّ البرازيل كان يحكمها حتى عام 2023 الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعاد خليفته اليساري لولا (78 عاماً) الذي كان رئيساً للبرازيل من 2003 إلى 2010، إلى السلطة منذ ذلك الحين وتوجّه إلى العاصمة الأمريكيّة بُعيد انتخابه للقاء الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وإذا كان الرئيسان يتشاطران الطموحات نفسها في مكافحة الاحتباس الحراري والدفاع عن حقوق العمال والقيم الديموقراطية، فإنّ العديد من النقاط الأخرى تفصل بينهما.

لولا، على سبيل المثال، لا يشاطر واشنطن سياسة عزل روسيا والتي اعتمدتها بعد بدء الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقوى الغربية لها حصة من المسؤولية عن الحرب.

ليست بمستوى الإمكانات

تقول برونا سانتوس، مديرة المعهد البرازيلي التابع لمركز ويلسون للأبحاث، إنّ إدارة بايدن انتهى بها الأمر، بعد عام من سلطة لولا، إلى فهم "أنهم يمكن أن يكونوا أصدقاء جيّدين، وحلفاء في بعض الأحيان، لكن أيضا غير حلفاء في أوقات أخرى".

غير أنّ سانتوس تشدّد على أنّ البرازيليّين يأسفون لأنّ إدارة بايدن تركّز على أوكرانيا والشرق الأوسط لكنّ اهتمامها بأمريكا اللاتينيّة أقلّ. وتخلُص إلى القول إنّ "هناك شعورا بأنّ هذه العلاقة لا ترقى إلى مستوى إمكاناتها، وأنه لا يتم التعامل معها كأولوية".

خلال زيارته البرازيل، يُتوقّع أن يناقش بلينكن أيضاً الوضع في فنزويلا.

وتتباين مواقف البلدين بشكل كبير حول هذه القضية إذ، على عكس الأمريكيين، يلزم لولا الصمت حيال رفض نيكولاس مادورو خوض مرشّحي المعارضة الانتخابات.

وشدّد المسؤول الرفيع في الخارجية الأميركية لشؤون أمريكا اللاتينية براين نيكولز الجمعة على "أهمية العلاقات والاتصالات" بين البرازيل وإدارة مادورو، مشيراً إلى أنها "قادرة على نقل رسائل أساسية إليه".

في الأرجنتين، يلتقي بلينكن الرئيس الجديد الليبرالي المتطرّف خافيير ميلي الذي تولى منصبه في ديسمبر.

ومن المقرر أن يتوجّه ميلي المعروف بآرائه الاستفزازية والذي يرى كثرٌ أوجه شبه في الأسلوب بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أيام على لقائه بلينكن، إلى واشنطن لحضور مؤتمر للمحافظين إلى جانب الملياردير الجمهوري.

وسبق أن أكّدت إدارة بايدن الديموقراطية استعدادها للعمل مع الرئيس الأرجنتيني الجديد الذي تعتبره حليفاً محتملاً، بالنظر خصوصاً إلى دعمهما المشترك لإسرائيل التي تشن حرباً في غزة.

وقال نيكولز في تصريح لصحافيين: "نريد أن نكون الشريك المفضّل للأرجنتين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستشجّع ميلي على اختيار مقاتلات أميركية بدلا من الصينية لتحديث قواته الجوية.

خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي في مارس 2023، عقد بلينكن لقاءه الثنائي الوحيد مع نظيره الروسي منذ حرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد لقاء جديد بينهما في ريو دي جانيرو في وقت يتعثر فيه الدعم الأمريكي لكييف في الكونغرس في واشنطن بسبب معارضة الجمهوريين إقرار حزمة مساعدات حاسمة جديدة.

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