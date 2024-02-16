محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد إسرائيل

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، طلباً جديداً لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أن على إسرائيل احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها.

وقالت المحكمة إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".

وكانت بريتوريا قد تقدّمت بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقدمت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، التماساً إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن هناك "تطوراً كبيراً" منذ صدور قرار المحكمة في يناير، وهو الهجوم المعلن على رفح.

وفي قرارهم الصادر، الجمعة، لفت القضاة إلى أن "التطورات الحاصلة مؤخرا في قطاع غزة، وخصوصاً في رفح (سيزيد في شكل هائل ما هو أصلاً كابوس إنساني له تداعيات إقليميّة لا تُحصى)، وهو ما سبق أن أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش.

وذكّر القضاة بأن "دولة إسرائيل لا تزال مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وبتطبيقها، خصوصا عبر ضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجمعة في ميونيخ أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب، تحذر القاهرة من أي "تهجير قسري" للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وهي منطقة مصرية على الحدود مع رفح، المدينة التي يسكنها 1,4 مليون شخص وغالبيتهم فروا من المعارك فيما الحدود مع مصر مغلقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز