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بايدن: الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات في ما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني

2/16/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدرس "مجموعة من الخيارات" في ما يتعلق بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال لتوضيح ما إذا كانت واشنطن تستكشف إمكانية تشديد جديد للعقوبات ضد موسكو في ضوء وفاة نافالني: "نحن ندرس عددا من خيارات العمل. سأكتفي بقول هذا في الوقت الحالي".


واعترف بايدن بأن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات حول أسباب وفاة نافالني. ومع ذلك، ألقى بايدن اللوم فعليا على القيادة الروسية في ما حدث.


وقال الرئيس الأمريكي عندما سُئل عما إذا كان الأمر يتعلق بقتل نافالني:“الجواب هو: لا نعرف بالضبط ما حدث”، مضيفا "ومع ذلك، ليس هناك شك في أن وفاة نافالني كانت نتيجة لشيء ما يُزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو مساعديه ارتكبوه".


ودعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة الولايات المتحدة لإظهار ضبط النفس وانتظار نتائج الفحص الطبي حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.


وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.


يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب".

RT

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