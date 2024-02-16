الفراية يستقبل نظيريه العراقي واللبناني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل وزير الداخلية مازن الفراية مساء اليوم الجمعة في مطار الملكة علياء الدولي، كلا من وزيري الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري واللبناني القاضي بسام مولوي.
وتأتي زيارة الوزيرين الشمري ومولوي للمملكة، للمشاركة في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن والعراق وسوريا ولبنان لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.
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