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الفراية يستقبل نظيريه العراقي واللبناني

2/16/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل وزير الداخلية مازن الفراية مساء اليوم الجمعة في مطار الملكة علياء الدولي، كلا من وزيري الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري واللبناني القاضي بسام مولوي.


وتأتي زيارة الوزيرين الشمري ومولوي للمملكة، للمشاركة في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن والعراق وسوريا ولبنان لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.

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