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حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد

2/16/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت بلدية بني عبيد اليوم الجمعة حملة نظافة شاملة لإزالة جميع المكاره الصحية من المناطق والأحياء السكنية؛ بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول شهر رمضان.


وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، إن البلدية تأمل أن تسفر هذه الحملة الشاملة والتي تستمر ليومين عن تحسين كبير بالنظافة العامة وصحة البيئة في المدينة، داعيا جميع السكان إلى التعاون الكامل مع الحملة من خلال الالتزام بقوانين النظافة والتخلص المناسب من النفايات، حيث يلعب الجميع دورا مهما في نجاح هذه الحملة واستمرارية أثرها الإيجابي على المدينة وسكانها وتحسين رضا وجودة حياتهم.


وأضاف أن إقامة حملات النظافة الشاملة والمنتظمة هي جزء أساسي من الحفاظ على صحة البيئة والمجتمعات المحلية؛ إذ يشكل الاهتمام بالنظافة العامة، وإزالة المكاره الصحية، تحدياً مستمراً، ولذا يتطلب الأمر التزاماً مستمراً من السكان والبلدية على حد سواء للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة حياة السكان.


وبين أبو عبيد أن الحملة ستشمل بداية مناطق ايدون ومن ثم التوسع لباقي مناطق بني عبيد حيث ستكون هذه الحملة بداية لحملات متتالية لمناطق اللواء حسب برنامج مخصص ومنظم لذلك.

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