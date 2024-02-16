اختتام ورشة عن التربية الإعلامية والمعلوماتية في المزار الشمالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الجمعة في مركز شباب المزار الشمالي ورشة تدريبية ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية بحضور 20 شابا ضمن الفئة العمرية 13-17 عاما.



وتضمنت الورشة والتي قدمها المدربان حمزة ذياب وأحمد عبويني، مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية والتعرف على خطواتها ومدى أهميتها وكيفية التعامل مع الخبر ومعاييره وكيفية استخراج عناصر الخبر والتمييز بين الخبر الصحيح والخبر الكاذب بالإضافة إلى التحقق من صحة الأخبار.



وأوضح المدربان أن التكنولوجيا والوسائط الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ومع تزايد اعتمادنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحاجة إلى تطوير مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية أمرًا ضروريا؛ لتمكين الطلاب من فهم واستخدام وتقييم وإنتاج المعلومات بشكل فعّال ومسؤول.



كما أكدا أن التربية الإعلامية والمعلوماتية تعتبر مفهوما شاملاً يشمل مجموعة من المهارات والمفاهيم التي تساعد الطلاب على التعامل مع الوسائط والمعلومات بشكل ذكي ونقدي، و تعزيز القدرة على البحث والتحليل والتقييم وتنظيم المعلومات بطريقة منهجية وملائمة، إضافة إلى التركيز على تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لدى الطلاب لتمكينهم من اتخاذ قرارات معلوماتية مدروسة وتقييم الأخبار والمصادر بشكل صحيح.